Predlog za izlet: pod naseljem jezero, v njem pa zmaj (FOTO)

Dandanes je izgradnja avtocestnega križa že precej oddaljena zgodovina. V 90. letih, v času gradnje povezave med Ljubljano in Celjem, so kopali tudi pri Lukovici. Pri tem je nevarnost avtocesti in njenemu prometu predstavljal hudourni potok Drtijščica.

Danes na vrhu 488 metrov visokega vrha Gradišče stoji cerkev svete Marjete.

Da bi se izognili kakršnemu koli tveganju poplav, so na potoku pri Gradišču zgradili dolinsko zaporo, ki pokrajino pod jezom varuje pred poplavami. Za pregrado je zraslo petindvajset hektarov veliko jezero in se od nastanka leta 2001 spremenilo v turistično zanimivost. Okrog njega vodi dobre štiri kilometre dolga sprehajalna pot, na brežini je tudi gostinski lokal.

Z vrha je čudovit razgled.

Kot se za vsako resno jezero spodobi, ima tudi to svojo legendo. Pravzaprav kar dve. Obe govorita o tem, da je pod današnjim naseljem nekoč že bilo jezero, obe omenjata gradiški grad in grad Rožek. Prva legenda pravi, da je v jezeru nekoč živel zmaj. Temu bi morali žrtvovati graščakovo hčer, vendar je zmaja prej ubil neki berač in bil za to bogato nagrajen. Druga legenda pa pravi, da sta se okoliška graščaka po jezeru drug k drugemu vozila na obiske in skupaj lovila ribe.

Na neki točki pa sta se sprla. Tlačani gospoda z gradu Rožek so morali prekopati brežine jezera pri Kurniku in voda je odtekla v Radomljo, na kraju, kjer je bilo jezero, pa so nastali danes spet izginuli pašniki.

Občina Lukovica je prometno izjemno pomembna, saj prek bližnjega prelaza Trojane teče glavna prometnica med Italijo in Panonsko nižino. Območje je naseljeno že od nekdaj. Na vrhu bližnjega, 488 metrov visokega vrha Gradišče je stala že bronastodobna naselbina.

Ob jezeru se vije tudi del Rokovnjaške poti, imenovane po razbojnikih.

Tej je sledila antična, danes pa stoji na vrhu cerkev svete Marjete iz prve polovice 16. stoletja, ki je bila nekdaj tudi protiturški tabor. Na vrh se lahko sprehodimo po poti, ki je del 58 kilometrov dolge Rokovnjaške poti, imenovane po razbojnikih, ki so predvsem v času napoleonskih vojn ustrahovali okoliške prebivalce in popotnike.