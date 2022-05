Predlog za izlet: po Tavčarjevi deželi (FOTO)

Še pred največjim naseljem v Poljanski dolini, Poljanami, zavijemo v Logu nad Škofjo Loko z glavne ceste in prečkamo reko. Z desne mimo nekaj hiš priteče potok Sovpat, ob katerem teče pot proti Valterskemu vrhu. Hiše kmalu ostanejo zadaj.

Starodavna domačija

Potok se strmo spušča po soteski in tvori številne brzice in na vsaj treh mestih tudi tri večje slapove. Prvi ima kakih sedem metrov višine in pada v tolmun globoko pod potjo. Drugi, največji, ima deset metrov višine, tretji, visok kakih pet metrov, pada prek kamnite police.

Po približno pol ure hoda se cesta odcepi na levo mimo opustele hiše. Gozdna pot se dvigne prek pobočja na greben, kjer stoji nekaj domačij in slikovita cerkvica sv. Filipa in Jakoba. To je Valterski vrh.

Cerkvica je iz 15. stoletja in jo je kot številne druge na Gorenjskem in severnem Primorskem poslikal Jernej iz Loke. Vse skupaj deluje prav idilično in prav nič čudnega ni, da je v teh krajih pisatelj Ivan Tavčar našel navdih za svoja dela. Njegovo posestvo Visoko je prav pod Valterskim vrhom na dnu doline. S cerkvenega dvorišča se odpre lep razgled po vsej dolini in Gabrški gori ter Blegošu na drugi strani. Do cerkvice smo potrebovali uro vzpona in premagali 300 višinskih metrov.

Škoda bi bilo vrniti se po isti poti. Od Filipa in Jakoba se spustimo do bližnje kmetije, prečkamo dvorišče, nato gremo čez senožeti do gozda. Komaj vidna pot se tu spremeni v spodobno stezico. Tej sledimo slabo uro in po travnikih okoli Loga nad Škofjo Loko spet pridemo na izhodišče.

