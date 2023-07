Predlog za izlet: po gorah nad Savinjsko dolino (FOTO)

Nad Mozirjem se dviga gmota skupine vrhov Golte, kjer je popularno smučišče, v poletnih dneh pa tudi priljubljen planinski cilj.

Izhodišče za vzpon je v vasi Žekovec, od tam naprej pa je prepuščeno naši izbiri, kako dolg in naporen izlet si bomo izbrali. V vasi je spodnja postaja vzpenjače, ki nas popelje do točke, od koder je do koče le še dvajset minut sprehoda. Prav tako mimo samotnih kmetij vodi v pobočje asfaltirana cesta. Na posameznih točkah je mogoče parkirati in se od tu odpraviti v hrib. Vas stoji na višini kakih 500 metrov in do Mozirske koče je dve uri hoda. Najprej nas vodi pot ob potoku, nato se povzpnemo do baročne cerkvice svete Radegunde. Vmes večkrat prečkamo lokalno cesto, dvorišča samotnih kmetij, pašnih planin in razglednih točk na Savinjsko dolino in se po dveh urah hoda dvignemo do koče.

Pogled na vulkanski vrh Smrekovec

Vzpon do Mozirske koče in naprej na Boskovec je lep nedeljski pohod.

Najvišji vrh

Trenutno je Mozirska koča majhna koča na višini 1356 metrov. Nekako za prvo silo. Tik ob njej gradijo novo, in sicer na mestu tiste, ki je do tal pogorela februarja 2022. Mimo nje nas pripelje planinska pot na spodnji del smučišča, kjer stojita počitniški dom in idilična kapelica.

Kapelica na planini

Najvišji vrh na Golteh je 1587 metrov visoki Boskovec. Od Mozirske koče nas na vrh popelje krožna pot. Mimo kapelice nas kolovoz pelje na širno planino s planšarijo. Za napajanje živine skrbi nekaj kalov. Gre za umetna jezerca, ki se napajajo s padavinsko vodo in so nekdaj stala prav na vsaki pašni planini. Planino, ki se zmerno dviga, prečkamo do razglednega sedla, od koder se odpre pogled na severno stran. To je pogled na položno gmoto Smrekovca, kjer je pred 23 milijoni let deloval edini vulkan na območju Slovenije

Čez cvetoče travnike nas popelje pot.

Na sedlo zavijemo ostro desno in se po polurnem sprehodu dvignemo na vrh Boskovca. Na vrhu, ki je v celoti preraščen z gozdom, nas pričakajo žig, vpisna knjiga in temelji nekdanjega razglednega stolpa. Pred leti je bil prepuščen propadu in zdaj čaka na obnovo. Z vrha ni posebnega razgleda, tega pa najdemo, če se proti Mozirski koči vračamo prek Javorce. Pot je porasla z gozdom in se zmerno spušča. S to razliko, da se na prepadnem robu Javorce svet odpre in si lahko ogledamo precejšen del Savinjske doline pa tudi Šaleško kotlino z rudniškimi jezeri in ne prav prijetnimi dimniki in hladilnimi stolpi termoelektrarne.

