Predlog za izlet: na vrhu križ in vpisna knjiga (FOTO)

V poletnem času zna biti na Bledu preprosto neznosno. Množice turistov od vsepovsod se gnetejo povsod in poskrbe, da je naš turistični biser včasih čisto preveč oblegan. Le nekaj kilometrov proč je položaj povsem drugačen. Še vedno se najdejo kotički, kjer življenje poteka precej bolj počasi in kamor turisti ne zahajajo ves čas in v velikem številu. Eden izmed takšnih krajev je vas Zasip pod grebenom vrhov, ki se dvigajo južno od znane soteske Vintgar na reki Radovni.

Vzpon na Hom iz Zasipa zmoremo v približno dveh urah zmerne hoje.

V središču vasi pri cerkvi pustimo avtomobil in se skozi staro vas povzpnemo do svete Katarine. Petnajst minut je vzpona do slikovite cerkve. Gotska cerkvica je danes prezidana v baročno. Okrog nje se je ohranil precejšni del protiturškega tabora. Po tistem, ko so v 15. stoletju Turki likvidirali balkanske države in Bizantinsko cesarstvo, so se ti znašli pravzaprav na našem dvorišču. Roparski pohodi so si sledili leto za letom in v teh nevarnih časih se je vsakdo znašel, kot je vedel in znal. Kmetje iz Zasipa so nad vasjo z zidom obzidali že obstoječo cerkvico in tako postavili obrambni tabor, v katerega so se zatekli v času nevarnosti. V začetku 17. stoletja je ta minila in tabor je odslužil svojemu namenu. Zaradi svoje odročnosti se je tabor Svete Katarine v precejšnji meri ohranil. Okrog cerkvenega dvorišča je ostal zid, visok meter in pol. Ohranil se je tudi vhod v tabor.

Pogled na Zasip

Z dvorišča se odpre lep razgled na ravnino spodaj vse tja do Blejskega gradu v daljavi. Takoj nad cerkvijo se začne gost gozd, ki nas po uri vzpona pripelje na vrh vzpetine Hom na višini 834 metrov. Celotna vzpetina je pokrita z gozdom; na vrhu nas pričakajo vpisna knjiga, nekaj klopi in precej velik križ, razgleda pa ne bomo našli.

Pogled proti Bledu

Škoda bi se bilo vrniti po isti poti, zato se odpravimo na severno stran, kjer se pot spušča proti vhodu v sotesko Vintgar. Spustimo se skoraj do parkirišča, a tik pred njim na levo prečkamo precej velik pašnik in se prek pobočij Homa vrnemo do Zasipa. Odpre se še lep razgled na Gorje, rob Pokljuke in Julijce za njo. Sprehod v okolico Bleda je beg pred veliko gnečo, ki oblega naš gorski biser zdaj že kar precejšnji del leta. Vzpon na Hom iz Zasipa je potep čez drn in strn, ki ga zmoremo v približno dveh urah zmerne hoje.