Predlog za izlet: na Most po krepkost (FOTO)

Na hribu med Mostom na Soči in Modrejem, vasico, ki se zajeda v strmo pobočje, je cerkev sv. Mavra. Do nje lahko pridemo po cesti iz starega mestnega predela ali pa se povzpnemo peš iz bližnjega Modreja. Tu lahko uživamo v lepem pogledu na enkratno smaragdno in že kar očarljivo akumulacijsko jezero, ki ga je ustvarila Soča, in širšo okolico, vse do sotočja Soče in Idrijce ali celo do Tolmina.

Most na Soči je vedno očarljiv. Fotografiji: Primož Hieng

Cerkev sv. Mavra nad Modrejem prvič omenjajo že leta 1192 in je najstarejša v širši okolici. Posvečena je sv. Mavru, ki je bil učenec sv. Benedikta in pozneje njegov naslednik. Kot pravi legenda, naj bi imel izjemno moč pri zdravljenju, zato je bila cerkev sv. Mavra vedno dobro obiskana. Bolniki so Mavra neštetokrat prosili za pomoč pri raznih boleznih. Priporočali so se mu tudi izdelovalci oglja in bakra, saj je njihov zvesti zavetnik.

Ko prispemo v Modrej, je najbolje, da takoj obiščemo izvir Pod grmom, energijsko točko – oko in kapelico sv. Lucije. Izvir Pod grmom, ki ga domačini imenujejo tudi Podgrmovka, je eden od osvežilnih vodnih izvirov, s katerim se ponaša okolica Mosta na Soči. Ne presahne niti v najbolj sušnih obdobjih in vse leto ohranja stalno temperaturo vode. Domačini ga že iz davnine poznajo po dobri pitni vodi, ki je tudi zdravilna. V globini zemlje se pri pretakanju čez naravno bioenergijsko močno območje tudi sama napolni z njo.

Voda se v globini zemlje sama napolni s to energijo.

Ob izviru je tudi energijska točka – oko zemeljskega značaja – ki deluje v polni moči enakomerno na vse čakre energijskega telesa. Priporočljiva je za vse, ki se želijo energijsko urediti, pa naj bo to v preventivne ali kurativne namene. Kot lahko preberemo na tabli ob izviru, je delovanje energije v tej vodi osredotočeno na predel oči, nosu in ušes ter možganov in živčnega sistema. Na urejenem in pokritem mestu so kar trije izviri, zdravilna voda pa teče le iz cevi na sredini.

Če popijemo kozarček te vode ter si z njo umijemo oči in obraz, bomo tudi mi deležni te energije. Z očmi in vidom je povezana legenda sv. Lucije, zavetnice Mosta na Soči. Že v samem kraju se začne kulturnozgodovinska pot Čez Most po modrost, za tiste, ki v naravnih virih iščejo poti do zdravja, pa priporočajo drugo tematsko pot, vodnoenergijsko Na Most po krepkost.

Poleg zdravilnega izvira Pod grmom sta v okolici Mosta na Soči še dva podobna izvira. Pri vasi Drobočnik je vodno zajetje, izvir zdravilne vode V dolini. Studenčnica ima močan energijski naboj, ki najizraziteje deluje na prebavni trakt. Stari ljudje vedo povedati, da je po preveliki količini popitega alkohola ta voda uspešno zdravila mačka.

Izvir ne presahne niti v najbolj sušnih obdobjih.

Z Mosta na Soči po približno 50 minutah pridemo do Sel pri Volčah, kjer je vodni izvir Počivališče. Tu teče pitna voda, ki odžeja, označeno pa je tudi energijsko mesto. Če se tej energiji prepustimo za nekaj minut, si obogatimo vitalno energijo.