Predlog za izlet: lesena cesta ob Blaguškem jezeru (FOTO)

Blaguško jezero je po zgraditvi turističnega naselja postalo privlačna točka občine Sv. Jurij ob Ščavnici in tudi širšega območja Prlekije in Slovenskih goric. Dolga leta so si prizadevali, da bi se ob Blaguškem jezeru razvil turizem, uspelo pa jim je, ko sta moči združila družba Charming Slovenia in solastnik zemljišča Mario Hercog.

Erozijska zaščita brežin je obenem nova pridobitev za obiskovalce. Fotografije: OSTE BAKAL

Postavili so glamping, gostinski objekt, asfaltirali cesto do vhoda v turistični objekt, zdaj pa območje krasi nova zanimivost: ob desni strani jezera so v dolžini 700 metrov uredili leseno pešpot. Po podatkih direktorja občinske uprave občine Sveti Jurij ob Ščavnici Marka Čuša postavitev t. i. lesene ceste predstavlja erozijsko zaščito brežin Blaguškega jezera.

Pešpot je dolga 700 metrov.

Investitor projekta je ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Mure, zahtevno delo pa je opravilo podjetje Pomgrad VGP, d. d., iz Murske Sobote. Čeprav gre v bistvu za zaščito brežine, je sprehod po tej leseni poti na svežem zraku ob vodni površini in gozdnati okolici res prijetno in zdravo doživetje.

Blaguško jezero je nastalo v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so v vasi Blaguš zajezili Blaguški potok, ki izvira pod Cerkvenjakom in se v Biserjanah izliva v reko Ščavnico.

Jezero je nastalo v 60. letih prejšnjega stoletja.

Jezero na 14 hektarih površine in z največjo globino osem metrov so ustvarili, da bi zbirali odvečno vodo ob jesenskih in spomladanskih poplavah, v poletni suši pa z njo namakali polja. V zadnjih letih so ga radi obiskovali ribiči, rekreativci in drugi izletniki, zlasti v poletni sezoni, saj je urejeno kopališče.

Lani je zaživel glamping.