Predlog za izlet: Jedrt in Bičkova skala (FOTO)

Vzpon do kamnitega samotarja Bičkove skale nad Selcami in Dražgošami je prav gotovo prava izbira. V Selcah sredi istoimenske doline zavijemo v dolino potoka Selca in Lajškega grabna. Po cesti se povzpnemo skozi vas Lajše in nadaljujemo do križišča sredi Jelovice. Na levo nas pot popelje do Dražgoš, na desno pa proti Jamniku.

Kamniti samotar

Nedaleč od križišča opazimo cerkev svete Jedrt. Zgradba je novodobna. Predhodna srednjeveška gradnja ni preživela preizkušenj pretekle vojne in zdaj na njenem mestu stoji njena naslednica.

S križišča nas kolovozi popeljejo prek senožeti do hiš v pobočju Jelovice in nato naprej na cesto, ki vodi na planoto. Že od daleč se v pobočju vidi kamnita gmota. To je Bičkova skala. Nekdaj se je imenovala Jelenca, v času dražgoške bitke pa je bil na njej izpostavljen partizanski položaj in tako nosi današnje ime.

Bičkova skala od daleč deluje izpostavljeno, vendar je dostop s kolovoza čisto enostaven. Nekaj deset metrov vzpona in stopimo na čistino. Na njej stoji lesena klop, poleg nje je rdeča zvezda. Z vrha se odpre lep razgled po celotni Selški dolini. Škoda bi bilo pohod končati sredi pobočij Jelovice. Makadamska cesta nas popelje na sam vrh planote in prek širnih gozdov do planinske koče na Vodiški planini.