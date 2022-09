Predlog za izlet: iz Cerknega peš v Franjo (FOTO)

Cerkno se v zadnjih letih vse bolj turistično razvija, tudi po zaslugi naravnih danosti in organiziranosti turizma na celotnem Cerkljanskem. V Hotelu Cerkno so edine terme v osrčju Julijskih Alp, v neposredni bližini pa so apartmaji z restavracijo Alpska Perla na vrhu smučarskega centra. Turisti obiskujejo tudi Partizansko bolnico Franja, enkraten spomenik človečnosti, tovarištva in solidarnosti iz druge svetovne vojne.

Stare cerkljanske stavbe

Kot ilegalna bolnišnica je v težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih Novakih pri Cerknem delovala med decembrom 1943 in majem 1945. Večino časa jo je vodila zdravnica Franja Bojc Bidovec, po kateri so bolnišnico poimenovali že med vojno. Poleg osebja so bili za njeno uspešno delovanje zaslužni tudi okoliški prebivalci, ki so pomagali pri gradnji barak, doma skrivali ranjence ter zanje zbirali hrano, zdravila in drug material. Bolnica Franja je po vojni postala simbol slovenskega partizanskega zdravstva ter skrbi za ranjene, nemočne in pomoči potrebne.

Slovenska partizanska vojska se je zavedala pomembnosti in dragocenosti človeških življenj v vojni, zato je za svoje ranjene tovariše organizirala zdravniško službo; ta je delovala v posebnih razmerah in je v svoje vrste vključila več kot 800 zdravnikov. Vrhunec delovanja partizanske zdravniške službe so bile ilegalne partizanske bolnišnice. V 120 se je zdravilo več kot 15.000 ranjencev. Druga odporniška gibanja v Evropi tako organizirane zdravstvene oskrbe niso poznala.

V znamenito partizansko bolnišnico se lahko odpravimo tudi peš. Pot v Franjo, kot se uradno imenuje, vas vodi iz Cerknega, kjer se povzpnete po pobočju hribčka Brdce, mimo spomenika 47 tečajnikom 6. partijskega tečaja, ki so padli ob nemškem napadu na Cerkno leta 1944. Po kratkem vzponu na razpotju nadaljujete naravnost navkreber proti vasi Labinje, kjer si lahko ogledate srednjeveške ostaline rudarske cerkve z imenom Miklavžev turn. Nadaljujete po asfaltirani cesti navzdol in med hišami zavijete proti vasi Poljane.

Skozi vas gremo do potoka in potem levo po precej ravni makadamski cesti ob vznožju Drnovega. Na severno stran se odpre pogled na Črni vrh (1291 m) s smučarskim centrom Cerkno ter na razloženo naselje Gorenji Novaki na njegovem pobočju. Po 30 minutah prijetne hoje s Poljan pred zaselkom Podnjivč prečkamo potok Maška, ki priteče po grapi med hriboma Drnova in Veliki Njivč (915 m). Kmalu smo pri veliki domačiji v zaselku Podnjivč, ki je del naselja Dolenji Novaki (530 m) z nekaj več kot dvesto prebivalci.

Ko smo mimo domačije, zagledamo sotesko Pasice. Desno pod nami buči v strmi grapi Čerenščica, ki priteče iz soteske. Po mostu gremo na drugo stran potoka. Tam je velik parkirni prostor, do katerega pripelje asfaltirana cesta iz Cerknega, tu je tudi gostišče. Po urejeni turistični poti je še 10 minut do bolnišnice Franja. Pot je dobro zavarovana, ponekod je vklesana v skalo, drugod pa so narejeni mostički, stopnice in hodniki.

Gre za srednje težko pohodniško pot, ki je dolga 10,5 km, najnižja točka je na nadmorski višini 324 m, najvišja pa na 651 metrih.