Predlog za izlet: balkon nad Gorenjsko (FOTO)

Širna Ljubljanska kotlina je uravnan svet med Julijskimi Alpami, Škofjeloškim hribovjem na eni strani ter Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami na drugi. Na robovih kotline se odpro lepi razgledi daleč naokoli. Morda najlepši prav z Jamnika, grebena, ki se kot naravni podaljšek Jelovice dviga nad Kropo.

Tri četrt ure zmernega vzpona nas pripelje do senožeti pod grebenom.

Na razgledni greben vodi kopica poti, mi pa se tokrat zapeljimo iz Kranja proti Besnici in še naprej do vasice Nemilj. Nekaj sto metrov pod vasjo parkiramo in se odpravimo v hrib. Tri četrt ure zmernega vzpona nas pripelje do senožeti pod grebenom in do cerkvice. Gotska stavba je posvečena svetemu Primožu in Felicijanu, njena notranjost je poslikana s freskami iz 16. stoletja. Cerkev iz leta 1501 je bila pomemben člen v mreži protiturških signalnih postojank. Legenda pravi, da so vaščani Jamnika cerkev prvotno želeli postaviti na drugem kraju, a se je material zanjo čudežno prestavil na današnje mesto, prav na koncu pomola, od koder se svet strmo spusti v globino. Cerkvica s prelepim razgledom leži nekoliko stran od vasi na pobočjih Jelovice. A škoda bi bilo izlet končati že na tem mestu.

Sprehodimo se še do vasi ob cesti, ki iz Krope vodi proti Dražgošam. Na drugi strani vasi se markirana pot usmeri strmo navzgor. V strmem pobočju Jelovice izstopa prepadna stena Bele peči oziroma Podblice. Strma pot nas popelje čez pobočja na planoto. Nato pa še sem in tja po gozdnem robu vse do Bele peči, 1133 metrov ima višine, in tu prvič stopimo iz gozda. Z izpostavljenega kamnitega roba je lep razgled po Škofjeloškem hribovju.

Pogled po Gorenjski