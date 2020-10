Pred zimo očistimo in zaščitimo vrtno pohištvo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pletene kose spravimo v suhem prostoru, če se le da, ne neposredno na tleh, skozi katera bi lahko pronicala vlaga. FOTO: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Les in tekstil poškoduje vlaga v kombinaciji z nihajočimi temperaturami. FOTO: Artefy/Getty Images



Les in kovina ne marata vode, prav tako ne tekstil.

​Največji sovražnik pletenih stolov in miz iz protja je plesen, ki se z lahkoto skrije v luknjice, ki jih je v takšnem pohištvu res na pretek.

Jesen je čas pospravljanja. V omarah lahkotnejša oblačila in obutev zamenjamo s toplejšimi, poskrbeti pa je treba tudi za vrtno pohištvo, da bo do naslednje sezone ostalo čim lepše in ga bodo surove vremenske razmere čim manj poškodovale.Vrtno pohištvo je sicer narejeno za zunanjost, zato je bolj odporno proti vlagi, mrazu, sončni pripeki in drugim vplivom, a mu bomo kljub temu življenjsko dobo bistveno podaljšali, če ga obvarujemo pred zmrzaljo in vlago, ki je bo v meglenih jesenskih jutrih na pretek. Preden ga pospravimo na suho, pa ga je treba seveda dobro očistiti, pri čemer je treba upoštevati material, iz katerega je narejeno.Leseno pohištvo, četudi je zaščiteno s posebnim premazom, ki vlagi ne dovoljuje, da bi pronicala globlje, lahko pozimi poči, saj je dovolj že razpoka v premazu in v les pride nekaj kapljic vode, ki bo na mrazu zmrznila, in nastala bo razpoka, ki se bo v naslednjih mesecih le še povečevala. Lesenim kosom pohištva je zato dobro nameniti svežo plast zaščitnega premaza. Nato ga čisto suho dobro zavijemo v plastično folijo in postavimo v čim bolj suh prostor.Manj dela bo s plastičnim vrtnim pohištvom, saj je to v nasprotju z lesenim odporno proti vodi. Je pa plastika občutljiva za mraz, saj pri nizkih temperaturah hitro postane krhka in poči. Zato je plastično pohištvo najbolje shraniti v notranjih prostorih, kjer se temperatura tudi v zimskih nočeh ne bo spustila pod ničlo. Enako kot leseno pa tudi kovinsko pohištvo ali tisto s kakšnim kovinskim delom ne mara vode, saj ga hitro napade rja.To se lahko zgodi v katerem koli letnem času, zato tako pohištvo, preden ga pospravimo, pregledamo in morebitne rjaste dele očistimo, zbrusimo ter premažemo s posebnim premazom proti rji, ki jo bo nevtraliziral ter preprečil njeno nadaljnje širjenje. Dodatno zaščito pohištvu zagotovimo z avtomobilskim voskom, s katerim premažemo le kovinske dele.Največji sovražnik pletenih stolov in miz iz protja je plesen, ki se z lahkoto skrije v luknjice, ki jih je v takšnem pohištvu res na pretek. Da se ne bi med zimo razrasla in protja povsem uničila, pohištvo, preden ga pospravimo, dobro očistimo z mešanico belila in vode, dobro speremo pod tekočo vodo in pustimo, da se posuši.Lahko ga zaščitimo še s sredstvom, ki odbija vlago, še posebno je priporočljivo, da z njim zaščitimo noge. Pletene kose spravimo v suhem prostoru, če se le da, ne neposredno na tleh, skozi katera bi lahko pronicala vlaga. Poskrbeti pa je treba tudi za tekstil, torej vse blazine, prte in podobno, ki jih vlažen zimski zrak ter spremembe temperature še posebno hitro poškodujejo. Ko bo vlažna tkanina zmrznila, se bo voda med vlakni namreč razširila, ob ponovni otoplitvi pa skrčila. To se bo med zimo večkrat ponovilo, zato se bodo naluknjala vlakna, in lahko se zgodi, da nam bo del blazine, ko jo bomo spomladi prijeli, ostal v rokah.Za nameček je polnilo v blazinah odlično gojišče plesni, saj zadržuje vlago, in pozimi priložnosti, da bi ta izhlapela, ne bo veliko. Vse tekstilne dele zato dobro presesamo in operemo, če navodila proizvajalca to dovoljujejo, najbolje z dodatkom belila, dobro osušimo ter potem zapremo v vreče.