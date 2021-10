Pred revščino si ne zatiskamo oči, kadar jo gledamo na Netflixu

Nedavno sem si ogledala Nefflixovo serijo Maid, ki me je pretresla in spravila v solze. Nastala je po resnični zgodbi avtorice Stephanie Land, zato je še toliko bolj grozljiva. Za razliko od večine serij ne ponuja odmika od realnosti, ampak je močan udarec v obraz, saj nastavlja zrcalo brezbrižni družbi, kjer je vse bolj prisotno prepričanje, da so revni sami krivi in odgovorni za svojo situacijo.

