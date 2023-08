Precej nepoznan slap blizu Predela, ki nas očara s svojo lepoto (FOTO)

Vrhunec turistične sezone je prinesel vrvež tudi v dolino Koritnice. Prelepa dolina je polna zanimivosti, eno si lahko ogledamo tudi na poti do nekdanjega mejnega prehoda Predel. Do slapu Zaročenca se lahko odpravimo iz vasi Log pod Mangartom po planinski poti, lahko pa se odpeljemo do vasi Strmec na približno polovici poti. Idilična vasica ob cesti ima temačno zgodovino: 10. oktobra 1943 so partizani napadli nemško vojaško kolono, ki je po kapitulaciji Italije zasedla državo. Z nemško vojsko ni bilo šale. V represalijah so pobili vse moške v vasi in vas požgali do tal.

Idilična vasica Strmec ima temačno zgodovino. FOTO: Janez Mihovec

Pot lahko nadaljujemo po planinski poti, ki teče pod cesto, lahko pa se ji pridružimo tudi z manjšega parkirišča slab kilometer višje. Markirana planinska pot se hitro spusti do struge potoka Predelica. Še tudi po dvajsetih letih se vidijo posledice murastega toka, ki je prek njenega pritoka Mangrtskega potoka leta 2000 zdrsel v globino in uničil precejšen del vasi Log pod Mangartom nekaj kilometrov nižje in odnesel sedem življenj. Brežine se še niso čisto zarasle.

Prelepa dolina je polna zanimivosti.

Plastovita stena

Potok prečkamo s skoki s kamna na kamen in na drugi strani uberemo ozko stezico navzgor ob potoku. Slap Zaročenca vidimo že od daleč. Nekdaj je bil v ustju slapu precej velik kamen, ki je tok vode razdelil na dva dela, spodaj sta se združila. Od tod ime: dve osebi, ki se združita. Danes skale v ustju slapu ni več, saj jo je odnesla poplava. Precej vodnat slap pada prek ozke zajede v enovitem curku kakih trideset metrov v globino. Zanimiva je izredno plastovita stena, prek katere pada slap. Od tam vodi planinska pot naprej proti Predelu. Nekdaj je bila to samotna vas, danes pa so na prelazu gostilna in ostanki nekdanjega mejnega prehoda.

Po poti FOTO: Janez Mihovec

Pohod do slapu Zaročenca si lahko uredimo po lastnih željah. Od vasi Log pod Mangartom pa do Predela ter nazaj nam vzame precejšen del dneva, od vasi Predel do slapu in nazaj pridemo v dveh urah, s ceste na Predel nekoliko pod staro Predelsko trdnjavo in novim mostom prek Mangrtskega potoka pa do njega pridemo v dvajsetih minutah.

Slap Zaročenca je lepo presenečenje, skorajda neznan se skriva v slikoviti soteski in nas očara s svojo lepoto.

FOTO: Janez Mihovec