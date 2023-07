Preberite nekaj nasvetov pred odhodom na počitnice z avtomobilom

Poletje je v polnem zagonu, zato smo preverili, kakšni so stroški cestnin in prevozov s trajekti na Hrvaškem, kamor se na obmorski dopust odpravi največ Slovencev, hkrati pa smo pripravili še nekaj splošnih nasvetov, ki vam bodo olajšali potovanje.

Gnečo na avtocestah moramo že skorajda vzeti v zakup. FOTO: Jure Eržen

Kdor se želi vsaj približno spodobno pripeljati do morja, bo moral za pot izbrati sredino tedna, denimo torek ali sredo, največja gneča vas bo čakala v soboto dopoldne na poti proti morju, nazaj grede pa kar ves konec tedna. Na pot se odpravite spočiti in sproščeni. Kolona gor ali dol, ura gor ali dol, na dopustu ste že med vožnjo.

Pivo šele na cilju

Na poti moramo poskrbeti za ustrezno osvežitev. Pivo bo počakalo do cilja. Med poletnimi potovanji sta najboljša ohlajena voda ali nesladkani čaj; sladkane pijače vam ne bodo dobro dele. Tudi prehrana naj bo lahka, najbolje sendviči, morda kakšna solata ali podobno lahke jedi.

Kljub klimatizaciji v avtomobilu poskrbite za primerno zračenje, postanek s kratkim sprehodom ali vsaj raztegovanje vsaki dve uri vožnje. Najbolje bo, da se na pot odpravite čim bolj zgodaj – ne samo zaradi vročine, tako boste prehiteli tudi trume turistov iz drugih evropskih držav, ki se množično selijo proti jugu.

Vozovnice za hrvaške trajekte na lokalnih linijah lahko kupite vnaprej, a vam ne zagotavljajo prostora na trajektu. FOTO: Jure Eržen

Pred odhodom dobro premislite, kaj boste odpeljali s seboj. Ponovimo zlato pravilo: težja prtljaga naj bo na dnu, po možnosti tik za naslonjali sedežev, hkrati pa poskrbite za ustrezno zaščito, če vam prtljage ne uspe napolniti do višine police ali roloja. Med potjo ne pozabite večkrat preveriti, ali je prtljaga na strehi ali zadku avtomobila še vedno dobro pritrjena.

Cestnine za izbrane relacije do nekaterih krajev na Hrvaškem Celje (MP Dobovec)–Dubrovnik33,00 € Celje (MP Dobovec)–Šibenik22,50 € Celje (MP Dobovec)–Split26,40 € Celje (MP Dobovec)–Zadar18,40 € Koper (MP Starod, Bosiljevo)–Dubrovnik32,70 € Koper (MP Starod, Bosiljevo)–Split26,00 € Koper (MP Starod, Bosiljevo)–Šibenik13,20 € Koper (MP Starod, Bosiljevo)–Zadar18,10 € Ljubljana (MP Vinica)–Dubrovnik26,60 € Ljubljana (MP Vinica)–Split20,00 € Ljubljana (MP Vinica)–Šibenik16,10 € Ljubljana (MP Vinica)–Zadar12,00 € Maribor (MP Gruškovje)–Dubrovnik34,40 € Maribor (MP Gruškovje)–Split27,80 € Maribor (MP Gruškovje)–Šibenik23,90 € Maribor (MP Gruškovje)–Zadar19,80 € Istrski ipsilon (Umag–Pulj)7,00 €

Ne pozabite na dokumente

Mejnih prehodov med Slovenijo in Hrvaško od letos ni več, a policisti v EU še naprej opravljajo nadzor potnikov na slovensko-avstrijski in avstrijsko-nemški meji (in še kateri), zato pred potjo preverite veljavnost dokumentov. V države EU, Albanijo, Andoro, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Gibraltar, Islandijo, Liechtenstein, na Kosovo, Norveško, v Severno Makedonijo, Srbijo in Švico lahko potujete le z osebno izkaznico, drugod boste morali na meji pokazati potni list. V torbo z dokumenti spada še evropska zdravstvena kartica, dodatno (finančno) varnost zagotavlja zdravstveno zavarovanje z asistenco, predlagamo pa vam, da gotovino in kreditne kartice shranjujete na več krajih ločeno.

Zelena karta zavarovanja v EU sicer ni obvezna, a vam bo (skupaj z obrazcem evropskega poročila) pomagala v primeru nezgode. Pred vstopom v nekatere evropske države zunaj EU (denimo BiH) jo boste morali pokazati na meji. Seveda ne smete pozabiti na prometno in vozniško dovoljenje. Če avtomobil ni pisan na vas (tudi če je last sorodnika), si na lokalni poslovni enoti AMZS priskrbite mednarodno dovoljenje za vožnjo tujega vozila.

Vinjete, cestnine in trajekti

Za vožnjo po avstrijskih in madžarskih avtocestah boste morali kupiti vinjeto, enako velja za Češko in Slovaško. V vseh primerih je na voljo elektronska, kupite jo lahko že doma, a bodite pozorni na čas začetka veljave. Še vedno pa se lahko odločite za nakup fizične vinjete in jo prilepite na vetrobransko steklo. V Avstriji boste dodatno plačevali za nekatere avtocestne predore.

Opozarjamo na posebne nalepke, s katerimi boste lahko vstopili v nekatera mesta v Nemčiji, Franciji in Belgiji; kupiti jih je treba vnaprej. Če vam nalepke za vstop v mesto ne bo uspelo kupiti, se vanj raje odpeljite z javnim prevozom, kazni so namreč precej visoke.

Za vožnjo po hrvaških, italijanskih, španskih, portugalskih, francoskih, srbskih, severnomakedonskih in grških avtocestah boste morali sproti plačevati cestnino. V okvirčku predstavljamo cestnine za izbrane relacije do nekaterih krajev na Hrvaškem, v tabeli pa cene plovbe s hrvaškimi trajekti do najbolj priljubljenih otokov, ki so se v primerjavi z zadnjim predkoronskim letom 2019 večinoma podražile.

Vozovnice za hrvaške trajekte na lokalnih linijah lahko kupite vnaprej, a vam ne zagotavljajo prostora na trajektu. Cena je enaka, kot če bi jo kupili v pristanišču in je neodvisna od časa odhoda. Vozovnice si morate priskrbeti vnaprej, če boste s trajektom potovali v drugih državah, denimo v Grčiji, Italiji ali Franciji. Pozorni bodite na termin vožnje, saj se cene močno razlikujejo glede na dan in uro, za štiričlansko družino celo za sto evrov in več, zato preudarna izbira nikakor ni odveč.