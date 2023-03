Preberite, kako enostavno zožiti oblačilo (FOTO)

Marec je v Združenih državah Amerike mesec ročnih spretnosti, a tudi drugod po svetu lahko ta mesec izkoristimo, da se naučimo šivati, plesti, kvačkati ali kako drugače ustvarjati. Tovrstne spretnosti so bile nekoč skorajda nuja, saj v trgovinah ni bilo toliko ponudbe kot danes, tudi cene so bile občutno višje, z vsem dostopno hitro modo pa so za nekaj časa utonile v pozabo. Do zdaj.

Zaradi vedno bolj dostopnih oblačil je šivanje utonilo v pozabo. FOTO: Chaay_tee/Getty Images

Tokrat razlog, da se vedno več ljudi želi naučiti izdelovati lastna oblačila in dodatke, ni toliko povezan z dostopnostjo artiklov, obstajajo trgovine, kjer je izdelan kos veliko cenejši kot blago, ki ga potrebujemo za izdelavo takšnega ali podobnega oblačila, a je precej slabša tudi kakovost, hitra in poceni moda pa je tudi eden glavnih onesnaževalcev, da o izkoriščanju delovne sile v državah tretjega sveta niti ne izgubljamo besed.

Za začetnike

Da bi pridobili spretnosti, potrebne za to, da nekega dne denimo sešijemo svojo lastno in unikatno kreacijo, ni treba takoj hiteti v trgovino z metrskim blagom ter drugimi šiviljskimi pripomočki. Za lažje projekte niti šivalnega stroja ne potrebujemo. V omari poiščemo oblačilo, ki smo ga dolgo uporabljali, pa iz takšnega ali drugačnega razloga ni več nosljivo, ali oblačilo, ki je nekaj številk preveliko, a se od njega do zdaj nismo želeli posloviti.

Ožiti in krajšati je lažje kot širiti in daljšati.

Oženje ali krajšanje oblačila je veliko lažje kot širjenje ali daljšanje, zato bo za začetek bolj primerno. Da bi denimo poletno obleko, majico ali tuniko zožili, ne potrebujemo niti šiviljskega metra, le podoben kos, ki nam je prav. Tistega, ki ga želimo spremeniti, obrnemo z notranjo stranjo navzven, položimo na ravno površino, najbolje tla ali mizo, in poravnamo. Nanj položimo oblačilo ustreznih dimenzij in s šiviljsko kredo ali svinčnikom označimo novo širino. Pri tem pazimo, da na oblačilu, ki ga bomo zožili, ni kakšnih okrasnih elementov, na primer volančkov, lahko se zaplete tudi, če je v pasu ali pod prsmi v oblačilo všita elastika. Ko smo zarisali novo širino ali dolžino, prednji in zadnji del oblačila na nekaj mestih spnemo skupaj z bucikami, ki bodo oba dela držale skupaj, nato pa se lotimo šivanja.

Kot pri vseh veščinah se tudi šivanja lotimo počasi in postopno.

Če nismo povsem prepričani, ali nam bo sploh šlo od rok, ali nam bo sploh v veselje in podobno, z nakupom šivalnega stroja še počakajmo. Za enostavne projekte, kot je omenjeni, bosta dovolj šivanka in nit, le nekoliko več časa nam bo vzelo šivanje. Po črti, ki smo jo prej zarisali, zdaj naredimo nov šiv in glavnina dela je opravljena. Oblačilo le še pomerimo, saj se lahko zgodi, da smo se pri določanju nove širine ušteli, če smo z rezultatom zadovoljni, pa vzamemo v roke škarje in odvečno blago odrežemo čim bližje novemu šivu, sicer slednjega odparamo in postopek ponovimo z novimi merami.

Bombaž ali lan Za prve korake v svetu šivanja izberemo tkanino, s katero je čim lažje delati. Idealna sta lan ali bombaž, saj sta kompaktna, a ne predebela. Tanke in gladke tkanine, kakršni so denimo svila in nekateri umetni materiali, nam bodo pod prsti veliko bolj plesali, zato z njimi raje še nekoliko počakajmo.

Opisani način je nekoliko drugačen od klasičnega, ki ga uporabljajo tisti, ki so vešči šivanja. Predvsem je močno poenostavljen in prilagojen popolnim začetnikom. Zato tudi rezanje prihranimo povsem za konec.

Oblačilo, ki ga želimo zožiti, obrnemo z notranjo stranjo navzven, položimo na ravno površino in poravnamo ter s šiviljsko kredo označimo novo širino. FOTO: Ekaterina Fedulyeva/Getty Image