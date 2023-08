Idrija, staro rudarsko mesto, bo v soboto od 10. do 22. ure spet gostila Praznik idrijskih žlikrofov. Tudi letos bo potekal v parku Mejca, kjer bo dovolj prostora za sodelujoče in obiskovalce, torej stran od glavnih cest, ob reki Idrijci ter z obilo sence in igrišči.

Pripravili bodo tradicionalne in inovativne postrežbe idrijskih žlikrofov, dobro vino in pivo ter ponudili lokalne izdelke in pridelke. Na tem prazniku boste spoznali to tradicionalno rudarsko jed na več različnih načinov in tudi v novih preoblekah. Ponudba bo zares izjemna, saj bodo na voljo idrijski žlikrofi z muflonovim ragujem, z jurčki in gamberi, na postelji iz lisičk, s pestom iz bazilike in praženih arašidov, s tartufato, lešniki in parmezanom, z bakalco, bolonjsko omako, praženimi telečjimi jetrci in čebulo, z zajčkom, suhim mesom in ocvirki, s popečeno bučo, omako iz artičok in graha, s pomarančno omako, tunino omako, z natrgano svinjino, v obliki pad thai, s šparglji in dimljeno jagnjetino v zeliščni omaki.

Ponudba bo zares izjemna. FOTO: Primož Hieng

Organizatorji so se letos še posebno potrudili, saj napovedujejo, da bo letošnja ponudba vegetarijanskih in veganskih žlikrofov prepričala tudi kakšnega mesojedca. Za glasbo bosta poskrbela kar dva ansambla, Ikebana in Suho cvetje, sodelovali bodo kuharski gostje s televizijskih zaslonov, prikazali pa bodo še tradicionalno izdelavo idrijskih žlikrofov.