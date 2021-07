Pravilo, ki ga morate upoštevati pri dekoraciji doma

Za lep, prijeten in na pogled razkošen dom pri dekoraciji prostorov sledite pravilu trojke, svetujejo notranji opremljevalci in takole pojasnjujejo napotek: okrasne predmete postavljajte v skupine z neparnim številom, najbolje po tri. Zakaj? Človeški možgani najbolje vizualizirajo kompozicije treh predmetov, ki se ujemajo po barvi, obliki, velikosti, teksturi ali drugi skupni lastnosti. Tako ustvarijo navidezno ravnotežje in skladnost prostora.



Na splošno gledano je neparno število detajlov privlačnejše in pusti boljši vtis od parnega. Če imate torej več predmetov, jih razporedite v skupinah po pet, sedem ali devet in pri tem pazite, da površin ne boste preveč natrpali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: