Pravila obnašanja v hotelu: jih upoštevate?

Čeprav nas učijo, da je gost kralj, se vseeno ne gre tako obnašati do hotelskega osebja. Pa tudi sicer upoštevajmo nekaj nenapisanih pravil recimo mu hotelskega bontona.

1. Upoštevajmo uro prijave in odjave, da ne bo slabe volje. Nič ne bo narobe, če pridemo v hotel pred uro za prijavo (angl. check-in), a ne smemo pričakovati, da bo naša soba že pripravljena. Prtljago nam bodo v hotelu seveda prijazno spravili za vmesni čas. Še bolj pomembno je, da se držimo ure odjave (angl. check-out), saj bomo tako osebju omogočili, da v miru pripravi sobo za nove goste. Seveda lahko na predvečer odhoda prijazno povprašamo o možnosti za poznejšo odjavo – če hotel ni poln, nam bodo morda celo ustregli.

2. Besedici prosim in hvala delata čudeže. Če bomo do osebja vljudni in ob svojih željah ali zahtevah uporabljali omenjeni besedici, nam bodo v hotelu radi ustregli. Seveda jim moramo dati čas, da izpolnijo našo prošnjo. Pred prihodom se pozanimajmo, kakšen odnos imajo v državi, v kateri letujemo, do napitnin. Ponekod so pričakovane, spet drugje celo nezaželene. Vseeno ne bo nič narobe, če bomo še posebej uslužnemu osebju v roke stisnili kakšen evro ali dva.

Četudi so sobarice plačane za čiščenje in pospravljanje, ni nobene potrebe, da sobo pustimo takšno, kot da je vanjo bomba padla. Foto: Deandrobot Getty Images/istockphoto

3. Skrb za urejenost sobe. Četudi so sobarice plačane za čiščenje in pospravljanje, ni nobene potrebe, da sobo pustimo takšno, kot da je vanjo bomba padla. Spodobi se, da smeti pospravimo v koš. Oblačil in perila prav tako ne puščamo po tleh, ampak vse pospravimo v omaro ali kovček.

4. Pravila oblačenja so v nekaterih hotelih višjih kategorij celo zapovedana, sicer pa se držimo športnoelegantne mode in nošenje pižame omejimo na hotelsko sobo. Po hotelu se ne sprehajamo v kopalkah, ampak uporabimo kopalni plašč, če gremo recimo na bazen.

Kljub mamljivim jedem, se poskusimo zadržati in najti pravo mero pri nalaganju dobrot na krožnik. Foto: Monkeybusinessimages Getty Images/istockphoto

5. Trajnostno obnašanje je dobrodošlo tudi v hotelih, zato uporabljajte brisačo čim dlje in jo obesite na stojalo za brisače. Če želite, da vam jo zamenjajo s svežo, jo odložite v umivalnik, kad ali na tla.

6. Zajtrki v hotelih običajno temeljijo na samopostrežnem bifeju, zato se kljub mamljivim jedem poskusimo zadržati in najti pravo mero pri nalaganju dobrot na krožnik. Nihče ne bo nič zameril, če bomo šli iskat večkrat po malem, drugačen vtis pa pustimo, če se precenimo in za nami na mizi ostane napol poln krožnik. Prav tako se ne spodobi, da v torbico ali žepe pospravimo kakšen kos hrane »za pozneje«.