Pravičnik v črnem v boju s smetmi: to je robotski sesalnik irobot roomba i7+

Najprej pojasnimo nekam čuden naslov: robotske sesalnike, ki sem jih imel na testih, je doslej krstila hči in vsi so dobili ženska imena. Zdaj je to nalogo prevzel sin in je robotka poimenoval po slovitem zaščitniku zatiranih, zamaskiranem pravičniku v črnem in nepremagljivem mečevalcu Zorru, ki jaha črnega žrebca Tornada. In Zorro se je odlično izkazal v boju s prahom, lasmi in drugimi drobnimi smetmi.

Zorro in njegov tornado, pardon, roomba i7+ s polnilno-praznilno postajo.

Družba iRobot si je v minulih letih ustvarila in utrdila ime v svetu robotskih sesalnikov. Testna roomba i7+ je sicer zelo podobna modelu j7+, ki pa je senzorsko nekoliko bolje opremljena, saj se zna bolje izogibati oviram in prepoznati nepredvidene nadloge, kot so, denimo, iztrebki hišnih ljubljenčkov. Verjetno ste na družabnih omrežjih že videli kakšno fotografijo robotka, ki je naletel na kakec in ga razmazal po celem stanovanju. No, če nimate štirinožnega prijatelja, je roomba i7+ čisto dovolj, saj je s 749 evri za 250 evrov cenejša od malce pametnejše roombe j7+. Pa tudi senzorjev ima cel kup, da se ne zaletava v ovire, sesa pa lahko povsod, kjer ima vsaj deset centimetrov prostora, brez težav zleze tudi na debelejše preproge.

75 minut lahko deluje v idealnih razmerah.

Polnilno-praznilna postaja

Tisti plus v imenu robotskega sesalnika pomeni, da ima tudi polnilno-praznilno postajo, na kateri si polni baterijo in izprazni posodico s posesanimi smetmi. Pri iRobotu se hvalijo, da naj bi bila vrečka v postaji dovolj velika, da sprejme za do dva meseca smeti. Vsekakor je postaja strašno praktična, saj vam ni treba skrbeti, da se bo posodica v sesalniku prehitro napolnila. Robotek se po vsakem sesanju samodejno izprazni, in to je to.

Prvi vklop in registracija

Robotski sesalnik deluje tudi samostojno, a vsekakor je najbolje najprej poskrbeti za povezavo z domačim brezžičnim omrežjem in s pametnim telefonom prek iRobotovega oblačnega servisa, saj lahko tako sesalnik pošljemo v akcijo kadar koli in od koder koli. Prvi priklop je zelo enostaven, saj v aplikaciji iRobot Home le sledimo navodilom, pri čemer moramo poznati geslo domačega wifija. Kdor še ni uporabnik iRobotovega oblaka, se pač mora še registrirati. Sesalniku določimo tudi »uporabniško« ime in naš je tako postal Zorro.

Roomba i7+ izdela natančen zemljevid sesane etaže.

Prvo sesanje

Po povezovanju sesalnika z omrežjem oziroma s telefonom je čas za prvo sesanje oziroma spoznavanje prostora. Tukaj se roomba i7+ odlično izkaže, saj naredi zelo natančen zemljevid stanovanja, pri čemer lahko določamo posamezne prostore, če želimo, denimo, robotka poslati samo v kuhinjo ali pa v predsobo. Postavimo ga v različna nadstropja, če živimo v hiši, pri čemer se praviloma ni treba bati, da bi zgrmel po stopnicah.

Pridni Zorro

Tudi samo sesanje je precej učinkovito za tako majhno napravo. Seveda bodo klasični sesalniki za prah še bolje posesali, ampak za vsakodnevno uporabo je roomba povsem dovolj. Ker se prazni sama, nam ni treba skrbeti za posodico s smetmi, le občasno preverimo, koliko je napolnjena vrečka v postaji. V škatli sta priloženi dve, dodatni paket treh pa stane slabih dvajset evrov. Dobro je tudi vsake toliko časa pogledati, ali se je na čistilni krtački nabralo kaj las, čeprav so gumijaste krtače odpornejše proti zapletanju kot klasične s ščetinami. Na splošno se je Zorro odlično izkazal kot hišni pomočnik.