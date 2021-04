Pravi čas za zaščito pred klopi

Hitro odstranjevanje klopa

Nadležne in trdovratne bolhe

Klopa primemo za glavo in ne stiskamo za telo. Dlje ko je prisesan, večja je verjetnost okužbe.

Izberimo učinkovit pristop

Veterinar in vodja ljubljanskega zavetišča za živaliocenjuje, da je pri večini psov, ki jih sprejmejo v zavetišče, najpogostejša zdravstvena težava ravno infestacija s paraziti. »Skrbniki navadno to pri živalih opazijo kot srbenje in pogosto je prva misel alergija. Lahko je tudi alergija, ki jo povzročajo bolhe. Najpogosteje pa so vzrok paraziti – bolhe, klopi, garje,« pravi Oman.Oman opozarja, da je vse bolj verjetno, da so klopi aktivni tudi v čedalje toplejših zimah. Zato je pomembno, da žival po vsakem sprehodu pregledamo in klope takoj odstranimo.»Dlje ko je prisesan, večja je verjetnost okužbe. Pri odstranjevanju si je najbolje pomagati s pinceto ali z različnimi kleščami za odstranjevanje klopov. Pri tem pazimo, da ga izvlečemo in ne odtrgamo. Predvsem moramo paziti, da ga primemo za glavo in ne stiskamo za telo, ker s tem pospešimo izločanje sline in z njo izločanje morebitnih povzročiteljev bolezni. To povzroči tudi vznemirjanje klopa z raznimi olji, kremami, razkužili ali mencanjem. Odstranjevanje naj bo hitro, odločno, a z dovolj občutka, da klopa ne odtrgamo,« svetuje veterinar.Veterinarska stroka ugotavlja, da so bolhe krive za več kot polovico kožnih težav pri domačih živalih. Prvi znak, da ima žival bolhe, je gotovo praskanje. »Če opaziš eno bolho na psu, jih je že sto okrog njega,« pravi Oman. Nedvomno pa je njihovo zatiranje zelo težavno, saj odrasle bolhe, ki živijo na živali, predstavljajo samo 5 odstotkov celotne populacije.Preostalih 95 odstotkov se jih skriva v domu v obliki jajčec, ličink in bub. Zato je po besedah veterinarjev ob zatiranju ključno, da to traja dovolj časa. Da se moramo uničevanja lotiti resno, pa poudari priznani kinolog in veterinar, saj so bolhe lahko vmesni gostitelj pasje trakulje, s katero se lahko okužijo tudi mački in ljudje.Zatiranja zunanjih zajedavcev se moramo pri hišnih ljubljenčkih lotiti sistematično. Poleg njihovega uničevanja v prostoru, kjer se živali gibljejo, moramo zaščititi same živali. Specializirane trgovine ponujajo različna sredstva proti bolham in klopom, od ovratnic, šamponov, razpršil do ampul in ultrazvočnih odganjalcev. Pred nakupom se velja posvetovati z veterinarjem, ki skrbi za našo kosmato kepico. Veterinar Marko Oman priporoča, da izberemo kombinirane pripravke, ki učinkujejo na vse razvojne stopnje zajedavca.»Zdravila v obliki kožnega nanosa imajo na zajedavce kontaktni učinek, ubijejo jih in s tem dajejo tudi boljšo zaščito pred prenosom bolezni z zajedavca na žival, ne nazadnje tudi na človeka,« pravi Oman in doda, da moramo poleg zunanjih zatirati tudi notranje zajedavce, kot so recimo gliste in trakulje, saj tudi te lahko povzročijo resne zdravstvene težave.