Prava pot do nižjih mesečnih stroškov

K odločitvi za nakup omenjenih sistemov najbolj prepriča možnost znižanja stroškov, in sicer s toplotno črpalko do 70 %, skupaj s sončno elektrarno pa lahko dodatno znižamo stroške elektrike vse do 90 %.

Vedno pomembnejša je tudi energetska neodvisnost od gibanja cen na trgu, ki kupcem prinaša varnost. Pomemben zunanji dejavnik je seveda tudi epidemija covida-19, ki je dodatno vplivala na energetsko krizo in spodbudila potrebo po samooskrbi in samozadostnosti. Posledično se je tako nakazala tudi smer razvoja prihodnosti. Podatki Eko sklada nakazujejo, da se zavedanje in potreba po zelenih in trajnostnih naložbah iz leta v leto bolj povečujeta, saj je bilo lani (2021) oddanih kar 28.445 vlog za nepovratna sredstva ter 3.488 vlog za kreditiranje (občani), kar je za 35,3 % oz. 7433 več vlog za nepovratna sredstva kot v letu 2020!

Naročnik oglasne vsebine je Termo Shop d.o.o.