Pranje perila pri tej temperaturi je nevarno

Če barvano perilo praviloma perete pri temperaturi, nižji od 40 stopinj Celzija, imamo za vas slabo novico.

Kajti prav ta temperatura predstavlja nekakšno kritično mejo. Neučinkovito in nevarno Pranje pri temperaturi 30 stopinj Celzija ali manj pa je neučinkovito, saj ne pomori na perilu prisotnih nevarnih bakterij, med katerimi je pogosto tudi e-coli. Ta preživi pri temperaturi, nižji do 37 stopinj Celzija.

Mikrobiologi zato priporočajo pranje pri vsaj 40, še bolje pri 60 stopinjah Celzija, zlasti slednje velja za pranje otroških oblačil. Kuhinjske krpe in posteljnino pa obvezno perite pri najmanj 90, še bolje pa 95 stopinjah Celzija.

