Pranje oblačil: raje s hladno kot toplo

Temperatura vode ima eno ključnih vlog pri pranju perila. Od nje so odvisni življenjska doba oblačil, učinkovitost pralnih sredstev pa tudi višina računa za elektriko. Seveda bomo najmanj energije porabili pri pranju s hladno vodo, torej tisto, ki ne presega 25 stopinj Celzija, a je takšno pranje seveda tudi manj učinkovito, še posebno ko je treba odstraniti trdovratne madeže.

Nekoliko bolje se oblačila z vidnimi madeži operejo z mlačno vodo (med 30 in 40 stopinj Celzija), a ta barve in vlakna tudi bolj poškoduje. Pranje z vročo vodo (60 in več stopinj) strokovnjaki odsvetujejo oziroma pravijo, da ga izberemo zgolj pri trdovratnih madežih ter belih bombažnih tkaninah. Pri odstranjevanju madežev so si denimo edini, da najprej poskusimo s temu namenjenimi sredstvi, saj jih bodo v večini primerov povsem ali skoraj povsem odstranila, zato pranje z vročo vodo niti ne bo potrebno.

Bobna nikoli preveč ne napolnimo. FOTO: Anne Boonkerdthinthai/Getty Images

Vsem, ki so prepričani, da hladna in mlačna voda z oblačil ne odstranita bakterij in mikrobov, ki bi jih lahko prinesli s seboj v dom, sporočajo, da te ubijejo šele temperature nad sto stopinj, ki bi uničile tudi tkanine. Za razkuževanje zato raje uporabimo kaj drugega, denimo kis ali sodo bikarbono. Kis lahko vlijemo v predalček za mehčalec ali neposredno v boben pralnega stroja, sodo bikarbono pa dodamo prašku.

Oboje bo nevidne sovražnike pokončalo tudi pri pranju s hladno vodo. Obenem se oblačila tako ne bodo skrčila ali razbarvala. Moč pralnega sredstva lahko povečamo tudi z dodatkom boraksa oziroma natrijevega borata. Gre za povsem naravno spojino, ki učinkuje antibakterijsko, antiseptično in belilno, hkrati pa vodo mehča.

Bakterij niti pri pranju na 90 stopinjah ne bomo uničili.

Kot opozarjajo tekstilni tehniki, ni le vroča voda tista, ki skrči določene tkanine, enak učinek ima tudi topla, le da pri slednji postopek traja dalj časa. Strokovnjaki za tkanine opozarjajo tudi, da je vedno, ko nismo prepričani, ali bi nekaj prali na manj ali več stopinjah, bolje izbrati prvo.

Da bi tudi v hladni vodi oblačila dobro oprali, pralnega stroja ne napolnimo preveč. Če bo v bobnu le nekaj kosov, bodo voda in čistilna sredstva veliko lažje in bolje prodrli med vlakna in iz njih odplaknili madeže, ker se posamezni kosi v bobnu ne bodo drgnili med seboj, se tudi vlakna ne bodo tako hitro poškodovala in oblačila bodo dalj ostala kot nova. Poškodbe zmanjšamo tudi tako, da poskrbimo, da v žepih ne ostane kaj trdega ali ostrega, na oblačilih zapremo zadrge in jih obrnemo z zunanjo stranjo navznoter, da zadrgo še dodatno skrijemo, nedrčke pa peremo v posebnih mrežastih vrečah, saj se med obračanjem v bobnu hitro odprejo, kaveljčki pa se lahko zataknejo za katerega od drugih kosov v bobnu in ga poškodujejo.

Ne le vroča, tudi mlačna bo tkanine skrčila, le počasneje.

V taistih vrečah ali pa kar v prevlekah za blazine peremo tudi nogavice, a iz drugačnega razloga – da jih ne bi izgubili. Če je priporočljivo pred pranjem zapreti vse zadrge, pa enako ne velja za gumbe. Te je pravzaprav dobro odpeti, v nasprotnem primeru se bodo namreč gumbnice med centrifugiranjem sčasoma močno raztegnile.