Pralni in sušilni stroj: postavimo ju v ravnino

Ob nakupu pralnega ali sušilnega stroja je v navodilih jasno zapisano, da ju moramo pri postavitvi dobro umeriti z vodno tehtnico. Sliši se malce nenavadno, vendar je zlasti pri pralnem stroju izjemno pomembno, da stoji ravno, kar pa je včasih lažje reči kot storiti. Poglejmo, kako se tega lotimo.

Vtičnica, ventil in sifon

Povprečno slovensko stanovanje ima relativno majhno kopalnico, veliko štiri do pet kvadratnih metrov, vse, kar je več, je razkošje. Ob straniščni školjki, kopalni kadi in umivalniku je zlasti pri starejših stanovanjih včasih zelo težko najti prostor za pralni stroj. Praviloma se ta najde v enem ali drugem kotu, kjer imamo pri postavitvi zelo malo manevrskega prostora, za nameček pa ploščice na tleh običajno niso položene v ravnino, zato bo pralni stroj visel.

Za prenašanje in premikanje pralnega stroja sta potrebna dva para rok, sušilni in denimo pomivalni sta precej lažja. Pred postavitvijo tla očistimo in pregledamo, ali so vsi priključki, ventil za dovod vode, odvodni sifon ter vtičnica, na svojem mestu in brezhibni.

Pralni stroj postavimo najmanj deset centimetrov od stene, saj tako omogočamo kroženje zraka, motor se namreč greje. Hkrati moramo imeti do omenjenih priključkov v vsakem trenutku dostop, tudi če so ti za strojem. Ključna sta ventil za vodo in vtičnica, ki ju zapremo oziroma izklopimo v primeru izpusta vode oziroma napake.

Zračni mehurček mora biti v vseh položajih tehtnice na sredini. FOTOGRAFIJE: GULIVER/Getty Images

Običajni pralni stroji so s ptičje perspektive kvadratne oblike in merijo 60 x 60 centimetrov. Imamo tudi plitvejše, z globino 50 centimetrov, in seveda ožje, denimo 45 centimetrov, ki pridejo v poštev v manjših kopalnicah. Na tleh zarišemo vogale, kar nam bo pomagalo pri postavitvi.

Brez poplesavanja

Za postavitev potrebujemo križni in ravni izvijač, klešče kombinirke, klešče papagajke, premični ključ –​ francoz ter vsaj pol metra dolgo vodno tehtnico. Pralni stroj moramo izravnati, pri čemer bodimo natančni, saj bo le tako brezhibno deloval, sicer se nam lahko hitro zgodi, da bo med delovanjem centrifuge poplesaval.

In zakaj mora biti umerjen v ravnino z vodno tehtnico? Problem je že omenjena centrifuga, ko se boben s perilom vrti tudi s 1500 obrati na minuto. Ker je hitrost vrtljajev zelo velika, je stroj opremljen z utežmi, vzmetmi in amortizerji, ki dušijo tresljaje. Le tako lahko vrti in ožema perilo s tako veliko hitrostjo. Če ni umerjen v ravnino in visi na eno ali drugo stran, je učinek tako rekoč enak, kot če bi imeli na kolesu jajčasto kolo, ne okroglo, kar čutimo kot valjanje in potresavanje. Enako se zgodi pri pralnem stroju, zato začne ob centrifugi zaradi potresovanja dobesedno skakati po kopalnici.

Pralni stroj moramo izravnati, saj bo le tako deloval optimalno.

Podobno je vzmeten in opremljen z amortizerji avtomobil. Preden stroj ga postavimo na svoje mesto, dvignemo prvi del in rahlo odvijemo velike plastične vijake, na katerih stoji. Enako storimo z zadnjimi vijaki. Če se težje obračajo, uporabimo premični ključ – francoza.

Z vodno tehtnico

Ko stroj postavimo na njegovo mesto, nanj položimo vodno tehtnico in začnemo privijati ali odvijati štiri vijake, na katerih stoji. To počnemo tako dolgo, dokler se mehurček vodne tehtnice v vseh položajih (vodoravno, navpično in po obeh diagonalah ploskve) ne umiri na sredini med oznakama. Opravilo ni težavno, zahteva pa nekaj spretnosti in potrpežljivosti.

Na enak način postavimo sušilni stroj, ki je precej lažji in bobna ne vrti s centrifugo, zato je vse skupaj nekoliko lažje.