Praktični nasveti, s katerimi bodo domače naloge v zabavo

Morda ste eni redkih srečnežev, ki imajo doma malega učenjaka, za katerega ni večje radosti od potapljanja v šolske in druge knjige, domača naloga pa je zanj slastna češnjica na vrhu torte. A precej verjetneje vaš navihanček komaj čaka, da po koncu pouka vrže torbo v najtemnejši kot svoje sobe in nanjo najraje pozabi do prihodnjega dne.Več preberite TUKAJ.