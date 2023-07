Pozor! Tega ne smete čistiti z jedilno sodo

Jedilna soda je v zadnjem času velik hit in mnogi nanjo gledajo kot na univerzalno rešitev za take in drugačne gospodinjske zadrege, zlasti ko gre za čiščenje. A čeprav je res učinkovita in vsestransko uporabna, je na nekaterih površinah ni pametno uporabljati, saj jih lahko poškoduje. Česa ne smete čistiti z njo?

Stekel

Za stekla je najboljše naravno čistilo kis. Soda je namreč groba in lahko poškoduje površino oken ter drugih steklenih površin. Če se boste vendarle odločili zanjo, manjšo količino belega prahu dobro raztopite v večji količini vode ali kisa.

Aluminija

Aluminijasto posodo sicer lahko pomijete z jedilno sodo, a to res dobro sperite s površine, sicer bo aluminij zaradi kemične reakcije z njo izgubil svojo prvotno barvo.

Steklokeramičnih štedilnikov

Običajne steklokeramične ali indukcijske štedilnike groba zrna jedilne sode poškodujejo, prav tako lahko na njihovi površini ostanejo bele sledi, ki jih ni mogoče odstraniti.

Marmorja in drugih naravnih kamnov

Marmor in druge površine iz naravnega kamna so zaščitene z varovalnim slojem, ki ga lahko jedilna soda uniči in na površinah iz tega materiala pusti grde praske.

Lesenega pohištva in lesenih tal

Jedilna soda je za zaščitne premaze lesa pregroba, zato jih trajno poškoduje in skrajša življenjsko dobo pohištva ali lesenih tal.

Usnja

Usnje je blago kislo, soda je bazična, kar pomeni, da uporaba te na usnjenem pohištvu ter oblačilih poruši naravno kislost in pospeši propadanje materiala.

Predmetov s pozlato

Zlato je mehka kovina, soda pa abrazivno sredstvo, ki je usodno za pozlato, zato ta sčasoma odpade z okrašenih površin, če jih čistimo z njo.