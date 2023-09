Pozor! Strupi prežijo na vaše ljubljenčke

Še posebno psi so nagnjeni k temu, da poizkusijo tudi kaj takšnega, kar za njihov želodec ali celo zdravje v celoti ni najboljše. Če je vaš kosmatinec eden takšnih, bodite pozorni tako doma kot na sprehodih.

Večina gob psu ne bo škodovala, nekatere vrste pa so lahko zelo nevarne. Mednje spada razvpita zelena mušnica, ki je razširjena po vsej Sloveniji. Raste od julija do oktobra, najdemo pa jo v listnatih gozdovih, kjer prevladujejo hrasti in kostanji. Simptomi zaužitja vključujejo bruhanje, drisko, bolečine v želodcu, tresavico in krče, zastrupitev pa sčasoma poškoduje jetra in ledvice.

Naj jesen mine brez nujnih obiskov pri veterinarju. FOTO: Vincent Scherer, Getty Images

Usodna že žlička

Pri pripravi vozila na hladnejši del leta se bodo okoli garaže in v avtomobilih znašli antifrizi. Že žlička tekočine proti zamrzovanju je za mačko lahko usodna, pes lahko umre ob zaužitju dveh žličk. Znaki zastrupitve so obnašanje, kot bi bila žival pijana (nekoordinirani gibi), pretirana žeja in otopelost. Čeprav postanejo znaki zastrupitve čez osem do 12 ur navidezno milejši, se v telesu odvijajo procesi, ki povzročijo odpoved ledvic. Potrebno je takojšnje zdravljenje s protistrupom, zato ob sumu, da je ljubljenček zaužil antifriz, takoj obiščite veterinarja.

Neodvisno od letnega časa so doma za ljubljenčke nevarna zdravila. FOTO: Lightspruch, Getty Images

Tudi če zaužijeta zastrupljenega glodavca, lahko pes ali mačka občutita posledice. Ker so sestavine tovrstnih strupov različne, je dobro, da doma uporabljate takšne, ki za ljubljenčke niso škodljivi. Če to ne gre, mu ne dovolite, da bi hodil v prostore, kjer ste posuli nevaren strup.

Na razpadajočih organskih snoveh in plesnivih živilskih izdelkih na kompostnem kupu se lahko razvije posebna vrsta plesni, ki povzroča tresavico. Tremorgeni mikotoksini že v majhnih količinah delujejo na žival. Ta se začne tresti ali pa doživi epileptični napad. Učinek je viden od pol ure do več ur po zaužitju. Ob zastrupitvi veterinar psu (mačke odpadlih listov navadno ne uživajo) običajno da injekcijo.

Želod je nevaren predvsem za manjše pasme psov.

Z želodom se lahko zadavi

Želod poleg davljenja pri psu lahko povzroči bruhanje ali drisko, če ga zaužije. Še posebno nevaren je za majhne pse, saj lahko povzroči gastrointestinalno obstrukcijo. Kako resna bo zastrupitev, je odvisno od količine želoda, ki jo zaužije. Če gre za velikega psa, bodo lahko celo večje količine ostale brez hujših posledic – morda bo bruhal, imel drisko ali pa ne bo hotel jesti, vendar bodo ti simptomi izginili sami od sebe. Majhen pes, ki iz kakega razloga zaužije želod, pa mora takoj k veterinarju.

Ne glede na letni čas so v stanovanju za ljubljenčka vedno nevarna zdravila. Hranite jih zunaj njihovega dosega in takoj poberite tableto, ki vam je morda padla in se skotalila pod pohištvo.