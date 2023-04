Pozor, mrtvi kot!

Ogledala v vozilih niso za okras, temveč so nujen varnostni pripomoček, ki ne varuje toliko potnikov v notranjosti kot vse druge v bližini. Predvsem je problematičen mrtvi kot, ko ne pomaga niti ogledalo, ampak mora voznik za varno spreminjanje smeri uporabiti še dodatna ogledala ali pogledati čez ramo.

V zadnjem desetletju ima veliko novih avtomobilov v stranskih ogledalih posebno opozorilo, če se kaj znajde v njihovem mrtvem kotu. Sistem meri razdaljo in hitrost do vozila zadaj in njegovo hitrost, nato pa voznika na nevarnost v mrtvem kotu opozori zvočni signal in/ali grafični prikaz v stranskem ogledalu.

Vsekakor koristna varnostna pomoč, a med testiranji avtomobilov smo že doživeli, da sistem ob močnem dežju ali sneženju ni deloval. Še bolj napreden je videonadzor mrtvega kota. Nekatera vozila imajo vgrajeno kamero, sliko celotnega dogajanja levo in desno od vozila pa voznik spremlja na zaslonu; po navadi na armaturni plošči pred volanom. Pri nekaterih je slika na ogled ves čas, pri drugih se pokaže, ko vključite smernik.

Toda najpomembnejše je, da smo ves čas previdni in spremljamo tudi, kako se obnašajo drugi udeleženci v prometu. Včasih za varnost poskrbimo predvsem tako, da predvidimo napake drugih in sami pravočasno ukrepamo. Predvsem pa velja nasvet, da uporabljamo smernike, in vsem okoli nas bo bistveno lažje.