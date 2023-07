Poznate to vsestransko uporabno gobo? (FOTO)

Majniška lepoglavka, Calocybe gambosa, ki ji rečemo tudi goba svetega Jurija, jurjeva goba, jurjevka, je ena prvih užitnih gob, ki se pojavijo spomladi. Je ena izmed tistih, ki se več let pojavljajo na istem mestu, pogosto v velikih razpršenih skupinah, občasno tudi v pravljičnih kolobarjih. Leta 1753 je Carl Linnaeus to gobo poimenoval Agaricus georgii, šele leta 1821 pa je dobila svoj sedanji specifični epitet, ko jo je opisal Elias Magnus Fries in jo poimenoval Agaricus gambosus, saj je bila večina lističark tedaj uvrščena v rod Agaricus. Majniško lepoglavko je kasneje nemški mikolog Paul Kummer uvrstil med Tricholoma gambosum, preden je nizozemski mikolog Marinus Anton Donk gobo uvrstil v Calocybe gambosa. Generično ime Calocybe pomeni lepa glava, sklicujoč se na privlačne klobuke teh užitnih gob, medtem ko specifični epitet gambosa pomeni paličasta noga in se nanaša na masivno steblo, ki ima pogosto nekoliko čebulasto dnišče.

Klobuk ima premera od 5 do 15 cm, mlad je najprej polkrožen, z močno spodvitim robom in izbočen. V starosti se zravna, površina je gladka, bela s svetlo rjavim odtenkom, ki s starostjo včasih postane rjava. V suši kožica rada razpoka, obrobje pa se razcepi. Lističi so beli in gosti, ozki, tanki, zaokroženi ali izrezani pri betu. Stari postanejo svetlo rjasti z narezanimi ostrinkami. Bet je od 3 do 7 cm visok in do 1 cm debel. Je valjaste oblike in trebušast v dnišču, poln, čvrst, površina pa gladka in belkaste barve. Nima nobenega obročka. Meso je belo, čvrsto, v klobuku debelo, prijetnega okusa in s tipičnim vonjem po moki.

Majniška lepoglavka raste skupinsko.

Klobuk je debel in bele barve.

Raste spomladi, redko jeseni, na pašnikih, travnikih, v sadovnjakih in parkih, v lokih ali kolobarjih, ki se vsako leto večajo. Je razmeroma pogosta goba. Goba je užitna, odlična, okusna, cenjena in vsestransko uporabna. Primerna je tudi za vlaganje v kis.

Bet je čvrst in malo odebeljen.

Mogoča je zamenjava z užitnimi rdečelistkami (Entoloma), npr. Entoloma clypeatum, užitna rdečelistka, ki raste isti čas, lahko pa tudi z navadno mokarico (Clitopilus prunulus), prav tako užitno gobo. Vendar priporočam, da nabirate le tiste, ki jih sami najbolje in zanesljivo poznate!