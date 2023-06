Poznate sproščeni minimalizem pri opremljanju doma? (FOTO)

Minimalizem je že dolgo priljubljen slog notranje opreme, saj deluje sveže, zračno in sodobno. Pi nas arhitekti večinoma uporabljajo skandinavski minimalizem, ki je nekoliko bolj domačen, japonski se mnogim zdi tog in hladen. Minimalistična notranja oprema je enostavna za kombiniranje, saj prevladujejo nevtralne barve, večinoma odtenki bele in svetlo rjavi toni lesa, tudi ostri kontrasti v črni in sivi, zato si ni treba beliti glave še s tem, katera barva se ujema s katero. A tako kot ima minimalizem mnogo pristašev, prav toliko ljudi meni, da je ta slog preveč neoseben, celo sterilen.

Združuje elemente minimalizma in maksimalizma.

Zadnja leta ga tako vedno bolj izpodriva tako imenovani sproščeni minimalizem. Zanj so še vedno značilne čiste linije pohištva, omejena barvna paleta in manj dodatkov, a je manj strog in bolj domačen. Nekakšna zlata sredina med minimalizmom in maksimalizmom, ki ga odlikujejo presežki – veliko barv, okrasja, polne police in stene …

Minimalizem ni za vsakogar. FOTO: Runna10/Getty Images

Kontrasti pri sproščenem minimalizmu so manjši kot pri minimalizmu. Ne ustvarjamo jih s črnimi ali sivimi odtenki, temveč namesto njih izberemo nežnejše, denimo zamolklo modre ali zelene. V nasprotju z maksimalizmom jih ne kombiniramo z drugimi barvami, temveč z belo. Tako prostoru podarimo kanček osebnosti, a čutil ne obremenimo. Tudi pri izbiri pohištva in dodatkov smo bolj svobodni. Izberemo lahko denimo sedežno garnituro nevtralnih barv in čistih oblik, a jo nato popestrimo z okrasnimi blazinami v kontrastnih barvah ali tistih, ki so nam ljube. Pazimo le, da se te barve še kje ponovijo, denimo v vzorcu preproge, slike ali fotografije, okvirjev in podobno. Pri maksimalizmu to denimo ni potrebno, saj tam sledimo pravilu več je več.

Svetila za sproščeno vzdušje

V spalnici se poigramo z različnimi teksturami in plastmi, okna okrasimo z zavesami v barvi posteljnine, dodamo tekače ali manjše preproge, ki bodo prostor, če smo za talne obloge izbrali parket ali laminat, naredili toplejši in prijetnejši. Poigramo se s svetlobo in funkcionalnim svetilom dodamo ambientalna; ta poskrbijo za bolj intimno in sproščeno vzdušje, ki pride še kako prav, ko se poskušamo pred spanjem umiriti in se posloviti od dneva, ki je za nami. Ambientalna svetloba je sicer primerna za vse prostore, ki jih uporabljamo za sprostitev po napornem dnevu, uporabimo lahko denimo led trakove ob stikih tal s stenami ali jih strateško namestimo po prostoru. Za otroške in mladinske sobe uporabimo kar lučke, ki decembra krasijo novoletno smrečico, obesimo jih na eno od sten ali ovijemo okrog knjižnih polic.

Kontrasti pri sproščenem minimalizmu so manjši kot pri minimalizmu.

Minimalizem in njegova sproščena različica imata skupne tudi materiale – ti so namreč naravni. Lepe lesene mize, nočne omarice, omare in drugih kosov nikar ne skrivajmo za plastmi barve, raje jih premažimo zgolj z zaščitnim premazom, lakom in tako še poudarimo njihovo naravno lepoto. Poleg lesa je priljubljen kamen, ki ga večinoma uporabljamo v kuhinjah za delovne površine, lahko pa si omislimo kamniti kipec, svečnik, vazo … tudi za dnevno sobo ali spalnico, saj se odlično poda k lesu.

Združuje najboljše iz obeh svetov. FOTO: Prostock-studio/Getty Images