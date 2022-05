Poznate smrčke? Klobuk spominja na satje (FOTO)

Smrčki (Morchella) spadajo med zaprtotrosnice (Ascomycota), in sicer med Morchellaceae – jamičarke, kar pomeni, da trosi nastajajo v zaprtem prostoru, v tako imenovanih askih oziroma mešičkih. So najbolj poznane in zelo rado nabirane vrste jamičark, rastejo pa le spomladi, od aprila (tudi marca, če je lep) do maja.

Klobuk ima rebrasto in jamičasto površino, kot satje.

Leta 1753 je Carl Linnaeus znanstveno opisal to gobo in ji dal ime Phallus esculentus, s čimer jo je povezal z različnimi smrdljivimi mavrahovci. Smrček in smrdljivi mavrahovec imata več skupnih lastnosti: njuni klobuki so izdolbeni in približno primerljivi po velikosti, pogosto pa jih najdemo v istih vrstah gozdnih habitatov.

Smrdljivi mavrahovec (Phallus impudicus) je na splošno najpogostejši pozneje v letu kot užitni smrček (Morchella esculenta), vendar lahko pride do obdobja prekrivanja, ko se obe vrsti pojavita skupaj. Sedanje znanstveno ime Morchella esculenta izvira iz objave Christiaana Hendrika Persoona iz leta 1801. Generično ime Morchella naj bi izhajalo iz »morchel«, stare nemške besede, ki pomeni »goba«, medtem ko je specifični epitet esculenta latinski in preprosto pomeni užitna. Užitna goba se zdi zelo dobro ime za to vrsto!

Užitni smrček lahko zamenjamo s smrtonosno strupeno vrsto pomladanski hrček.

Klobuk – če mu lahko tako rečemo, saj je goba na prerezu ena sama celota, a zgornji del je videti kot klobuk – je lahko različnih oblik (okrogel, podolgovat …) z jamičasto in rebrasto površino, svetlo do temno rjave barve, včasih skoraj bel. Trosovnica je na zunanji strani gobe, v jamicah, ki so precej različnih barv. Bet je votel, gladek ali drobno zrnat, spodaj običajno malo odebeljen, svetle barve in voskaste strukture. Meso je belkasto, tanko, prijetnega vonja in okusa.

Goba je pogojno užitna kot vse jamičarke. Raste samo spomladi ob rekah, potokih, tudi na vrtovih, rada se skrije v grmovju. Gobe so zelo cenjene tako pri nas kot v svetu. Pri nas najbolj poznana vrsta je užitni smrček.

Bet je drobno zrnat.

Čeprav so zelo cenjene, jih je treba vedno temeljito prekuhati, sicer lahko povzročijo želodčne težave, bolečine, slabost, bruhanje in zato surovih ni vredno pokušati. Obstaja tveganje, da se užitni smrček zamenja s smrtonosno strupeno vrsto pomladanski hrček (Gyromitra esculenta), katerega površina je podobna možganom. Goba vsebuje giromitrin, ki je smrtno nevarna snov. Trgovina s hrčki je pri nas prepovedana, vendar jih ponekod še zmeraj uživajo in celo pripravljajo v raznih jedeh za goste. Zelo nespametno!

Goba je pogojno užitna, zato jo je treba vedno temeljito prekuhati.

Jamičarke so zame ene najbolj zanimivih gob. So podobne gobam, vendar ne takšne kot klasične gobe s klobukom in betom. Če jih najdete, si jih najprej dobro oglejte in poskusite uvrstiti v eno od opisanih vrst. Pa srečno pri določanju.

Goba je votla. FOTOGRAFIJE: Ana Ivanovič