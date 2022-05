Poznate Netflixove skrite kode?

Kdor je že kdaj uporabljal pretočno platformo Netflix, je ugotovil, da je brskanje po velikanski knjižnici filmov in serij precej nenavadno. Netflix nam filme predlaga na svoj način, najraje po kriteriju največje gledanosti ali naših dosedanjih ogledov, pri čemer pa je kar omejen.

Prav fino bi bilo izbirati med filmi po kategorijah ali žanrih, in to ne na podlagi njihove priljubljenosti, ampak po tematiki, ki jo pokrivajo. Denimo božični otroški in družinski filmi iz devetdesetih ali pa filmi noir ali politične komedije, pa vojaški dokumentarci in skandinavski filmi oziroma japonske anime grozljivke.

Iskanje po kategorijah

Brez skrbi, Netflix vse to in še več dejansko omogoča, le da ne ponuja posameznih kategorij, ampak jih je treba priklicati s posebnimi kodami. Stvar za zdaj deluje le na Netflixovi spletni strani oziroma kadar dostopamo do Netflixa prek spletnega brskalnika; v aplikacijah za mobilne naprave ali pametne televizorje te možnosti nimamo.

A to v bistvu sploh ni problem, saj bo naša pametna naprava samodejno preklopila na ogled v namenski aplikaciji, ko bomo v spletnem brskalniku tapnili na izbrani – in končno najdeni film.

Seznam kod

In kako to storimo? Najprej obiščemo spletno stran netflix-codes.com, kjer dobimo celo vrsto seznamov vseh mogočih kod za posamezne žanre, podžanre in mešanice žanrov. Izbira je res impresivna.

Nato v ukazno vrstico spletnega brskalnika vtipkamo ali kopiramo in prilepimo naslov https://netflix.com/browse/genre/koda, pri čemer besedico koda na koncu zamenjamo z izbrano številko, recimo, 7153 za romantične tuje filme ali pa 67879 za korejske TV-serije. Ukaz oziroma naslov https://netflix.com/browse/genre/43040 nam bo prikazal seznam filmov v kategoriji akcijske komedije.

Same kode se občasno spreminjajo, tako da pred uporabo ni odveč obiskati spletne strani netflix-codes.com in preveriti, katere so prave številke. Zdaj pa le veselo na delo!