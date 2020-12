Pozimi so največji sovražnik pršice

Da so bile na delu pršice, prepoznamo po luknjicah na listih, pozneje ti postanejo rumeni, lahko se posušijo in odpadejo.

Pršice ne marajo čilija in česna. FOTO: Rama Khandkar/Pexels

Pozimi je treba poskrbeti tudi za notranje rastline, čeprav se zdi, da jim v toplih prostorih ni hudega. Težave pa jim povzroča prav to – ogrevanje. Zaradi njega je zrak pozimi zelo suh, kar pa sobnim rastlinam, ki večinoma izvirajo iz tropskih krajev, kjer je sicer toplo, a hkrati tudi vlažno, ne prija najbolj, suh in topel zrak pa je tudi idealno okolje za škodljivce. Med njimi so pozimi za rastline najbolj nevarne pršice. Te drobcene nadloge živijo na spodnji strani listov, prehranjujejo pa se z rastlinskimi sokovi, do katerih pridejo tako, da predrejo zunanjo plast lista ter jih preprosto izsesajo. Da so bile na delu pršice, prepoznamo po luknjicah na listih, ti pozneje postanejo rumeni, lahko se posušijo in odpadejo. Proti njim se lahko borimo z nekaterimi domačimi pripravki ali zgolj z vodo, s katero poškropimo rastline, še posebno spodnjo stran listov. Tako odstranimo pršice in njihova jajčeca. Vodi lahko primešamo tudi sok limone, in sicer dve enoti soka na tri enote vode, ter s pripravkom poškropimo rastline.Dve sestavini, ki ju pršice res ne marajo, pa sta čili in česen. Prvi jih odvrača, drugi ubije, da bi se jih zagotovo znebili, pa je dobro zmešati kar oboje. V liter vode damo strok stisnjenega česna ter žličko mletega suhega čilija. Dobro premešamo in pustimo stati vsaj 30 minut, nato s pripravkom poškropimo rastline, tudi v tem primeru posebno pozornost posvetimo spodnjim delom listov. A pozor, če bo voda s pekočim čilijem zašla v oči, bo to vse prej kot prijetno, zato škropimo zelo previdno, nič ne bo narobe, če si nadenemo rokavice.Da pa se s pršicami sploh ne bi ukvarjali in okolje naredili do rastlin čim bolj prijazno, skrbimo, da je zrak v prostoru vedno dovolj vlažen, med 40 in 50 odstotki je za sobne rastline idealno. Če nimamo vlažilnika zraka, na radiator postavimo nizko posodico z vodo, ki bo ves čas hlapela, ali pa jih pogosto škropimo z vodo.Zalivanja pozimi potrebujejo manj, saj tudi one potrebujejo počitek. Da ne zmedemo sebe in njih, je najbolje, da se držimo ustaljenega urnika zalivanja, le količino vode, ki jim jo namenimo, prepolovimo. Pozimi rastline trpijo tudi zaradi pomanjkanja svetlobe, zato jih, če se le da, prestavimo na okensko polico, ki v teh kratkih dneh dobi največ svetlobe, če to ni mogoče, pa upamo na najboljše. V zimskih mesecih lončnic ne gnojimo in ne presajamo, za vse to bo čas spomladi, ko bo narava ponovno prebudila tako zunanje kot notranje rastline.