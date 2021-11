Pozimi ne pozabimo na sobne rastline

Za sobne rastline moramo pozimi skrbeti prav tako kot v preostalih obdobjih leta. Nega in skrb pa se v mesecih, ko je zunaj mrzlo, v ogrevanih prostorih toplo, zrak je običajno bolj suh, sončne svetlobe pa primanjkuje, nekoliko razlikujeta, rastline pa so lahko še bolj občutljive. Zato se sprehodimo po stanovanju in ocenimo, kako bi skrbeli za rastline, da bodo v kar najboljši kondiciji pričakale pomlad.



Sobne rastline nam lepšajo vse prostore v domu.

Svetloba

Vsekakor jih redno pregledujmo, in če opazimo kakršne koli bolezenske spremembe, ukrepajmo, dokler se da rastlino rešiti. Sproti odstranjujemo morebitne posušene ali uvele liste in druge dele in tako preprečimo, da bi rastlino napadla plesen. Da o estetiki ne izgubljamo besed.



Zimska skrb se začne s svetlobo, ki je bo v prihajajočih mesecih v marsikaterem kotu občutno manj kot poleti. Po potrebi rastline preselimo, morda jim je bilo na okenski polici dnevne sobe poleti prevroče, pozimi pa bodo ravno prav osvetljene, da bodo čim bolj izkoristile naravno svetlobo. Če opazimo, da listje rumeni, rastlini skoraj zagotovo primanjkuje svetlobe. Po možnosti ji poiščemo primernejše mesto, če ne gre, pa poskrbimo za umetno osvetljevanje.



Kupimo svetilke z neonsko svetlobo, ki vsebuje spekter rdeče in modre svetlobe, na prodaj pa so tudi posebne neonske luči za gojenje rastlin. Drugi dejavnik, ki lahko slabo vpliva na zimsko življenje rastlin, je suh zrak. Za vlaženje lahko poskrbimo s pršenjem po listih. Seveda to ne pride v poštev pri vseh rastlinah, afriške vijolice na primer ne smemo pršiti, ker listi, ki imajo po površini drobne dlačice, dobijo madeže. Praviloma pršimo tiste z gladkimi listi. Uporabimo vodo sobne temperature, tako kot za zalivanje, občasno pa liste nežno obrišemo z vlažno krpo, da odstranimo prah. Ker pa suh zrak povzroča težave tudi ljudem, poskrbimo, da bo ustrezna vlaga v celotnem prostoru. Najbolje, da namestimo vlažilce zraka, nekateri pa si še vedno pomagajo s posodo, ki jo postavijo ob radiator ali peč.



Zalivanje

Tudi sušenje perila na radiatorjih ali stojalih navlaži zrak, vendar je lahko v tem primeru vlage občutno preveč. Pa še grdo je, če so oblačila, četudi oprana, razobešena po stanovanju. V tem primeru je treba stanovanje pogosteje zračiti, s tem pa prostore po nepotrebnem ohlajamo. Praviloma zračimo stanovanje vsakih nekaj ur po pet ali deset minut, toliko, da se zrak v prostorih zamenja. A tudi pri tem so lahko na udaru sobne rastline, ki ne marajo temperaturnih nihanj in prepiha. Zato jih namestimo tako, da bodo tem vplivom čim manj izpostavljene. Naj ne bodo ob vratih ali oknih, ki se redno odpirajo. Če ne gre drugače, jih pred prepihom zaščitimo tako, da jih v času zračenja zakrijemo.



Ob vsej skrbi pa ne pozabimo na pravilno zalivanje, ki je še kako pomembno. Pozimi ga rastline potrebujejo manj kot poleti, praviloma zalijemo, ko je substrat že suh, to preverimo tako, da s prstom pobrskamo nekaj centimetrov globoko. Če rastlina rumeni, je lahko vzrok tudi preveč vlage. Dvignimo lonec in na spodnji strani preverimo, skozi luknjice se vidi, ali je zemlja tudi na dnu mokra. Manjše rastline pa lahko z zemljo vred dvignemo iz lonca in preverimo. Da bodo imele rastline svoj naravni čas za počitek, jih pozimi nikar ne gnojimo, razen izjem, ki imajo drugačen življenjski cikel.



Ob negi upoštevajmo, da je pozimi večina rastlin v mirovanju, zato jih ne gnojimo, saj ne želimo spodbujati rasti, zalivajmo pa le, kolikor je nujno potrebno.

Ob koncu še povejmo, da so našteta pravila splošna in veljajo za večino rastlin, nekatere pa potrebujejo prav posebno nego in razmere. O tem se je dobro pozanimati, še preden jih kupimo in prinesemo v svoj dom.