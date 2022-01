Povrnimo nakitu sijaj

Kot za vse druge reči je treba tudi za nakit primerno skrbeti. Z modnimi kosi, ki so običajno iz umetnih materialov, ne bo težav, saj jih enostavno operemo v skledi tople vode, ki smo ji dodali malce nežnega detergenta, nato pa jih do suhega obrišemo z mehko krpo. Nakit iz tkanine, pletenine in filca lahko operemo kar v pralnem stroju, če le nima dodanih okrasnih kamenčkov, perlic ali večjih kovinskih delov. Uporabimo posebno mrežasto vrečko, ki naj ne bo prevelika, lahko kar tisto, v kateri peremo denimo nedrčke, in izberemo program za ročno pranje.

Nekoliko več pozornosti pa zahtevajo kosi iz plemenitih kovin ter dragi in poldragi kamni. Obstajajo posebna čistila prav zanje, a bodo nalogo odlično opravila tudi doma pripravljena. Za čistilo, po katerem se bodo ponovno zasvetile vse vrste zlata, platina in diamanti, zmešamo žličko detergenta za pomivanje posode s skodelico tople vode in dodamo pol žličke čistila na osnovi amonijaka. Tega vsebuje denimo veliko čistil za steklo, ali ga tudi naš, preverimo na seznamu sestavin. Nakit v mešanico potopimo za približno pet minut, nato pa ga nežno zdrgnemo z mehko zobno ščetko in osušimo na zraku ali s papirnato brisačko. Še posebno dobro je treba očistiti nakit nepravilnih in zapletenih oblik z veliko luknjicami in ozkimi prostorčki, kjer bi se lahko nabirale bakterije. Tudi tega namočimo v omenjeno mešanico, nato pa luknjice očistimo s pomočjo zobotrebca ali medzobnih ščetk, zareze pa z zobno nitko.

Več pozornosti zahtevajo kosi iz plemenitih kovin ter dragi in poldragi kamni.

Za čiščenje srebrnega nakita lahko uporabimo dve metodi. Ko začne temneti, mu povrnemo sijaj z mešanico pol skodelice alkoholnega kisa in dveh žličk sode bikarbone. Nakit potopimo vanje za dve do tri ure, nato pa speremo pod hladno vodo in dobro osušimo. Za drugi način prav tako potrebujemo sodo bikarbono, namesto kisa pa aluminijasto folijo, sol in vodo. Na dno posode položimo folijo, gladka in bolj svetleča stran naj bo obrnjena navzgor, nanjo razporedimo nakit, pri tem pa pazimo, da se posamezni kosi ne dotikajo, po njem posujemo žlico sode bikarbone in enako količino soli ter vse skupaj prelijemo s skodelico vrele vode. Če je nakita več, količine temu primerno prilagodimo, saj mora biti povsem prekrit z vodo, ohranimo pa omenjeno razmerje. Pri dveh skodelicah vode torej po dve žlici sode in soli. Nakit namakamo, dokler temne lise ne začnejo izginjati, a ne več kot pet minut. Nato ga previdno vzamemo iz posode ter do suhega obrišemo s krpo iz mikrofibre.

Zlato, platino in diamante čistimo z mešanico detergenta, vode in amonijaka. FOTO: Getty Images

Srebro je najpogosteje označeno s številko 925. FOTO: Vepreka/Getty Images

Da ne bi bilo treba nakita prepogosto čistiti, je pomembno tudi, kako ga shranimo. Nikakor ga ne namečemo v predal ali obesimo na stojalo za nakit, saj bo tako izpostavljen zraku, prahu in umazaniji. Vrednejše kose običajno kupimo v posebnih mehkih vrečkah iz tkanine ali škatlicah, najbolje ga je v njih tudi shranjevati, dobri pa bodo tudi papirnati robčki, a pazimo, da vsak kos zavijemo v svojega.