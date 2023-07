Povišanje cene le izjemoma: agencija lahko ceno potovanja poviša le pod posebnimi pogoji

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) svetuje, naj potrošniki na vsako neskladnost opozorijo že med potovanjem. Če povišanje cene presega osem odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik od rezervacije odstopi brez stroškov. Če agencija pomanjkljivosti ne odpravi na kraju letovanja, mora potnik po zaključku potovanja vložiti pisno pritožbo in zahtevati znižanje cene ter povrnitev škode. Za spore s platformami, kot sta AirBB in Booking.com, se potrošniki lahko obrnejo na Evropski potrošniški center.

Kakšna so pravila?

Pravila glede sprememb cene so v zakonu o varstvu potrošnikov določena le za potovanja s turistično agencijo. Ta lahko ceno potovanja poviša le pod posebnimi pogoji; zaradi sprememb cene goriva, sprememb davkov ali pristojbin za potovalne storitve (turistične takse, pristajalne pristojbine, pristojbine za vkrcanje ali izkrcanje na letališčih) ali zaradi spremembe menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom. Turistična agencija mora o povišanju cene jasno in razumljivo obvestiti potrošnika vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Obvestilo mora vsebovati obrazložitev povišanja in izračun povišanja, opozarja ZPS.

Če povišanje cene presega osem odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potrošnik ali privoli v povišanje ali pa odstopi od pogodbe brez plačila odstopnine. V primerih, ko povišanje cene ne presega osmih odstotkov, potrošnik od pogodbe ne more odstopiti brez finančnih posledic. Nekatere agencije so potrošnikom ponudile popuste na spremenjeno ceno potovanja, zaradi česar ta ni dosegla osem odstotkov. Na ZPS menijo, da gre za nepošteno poslovno prakso, ki potrošnikom onemogoča odstop od pogodbe. »Zato potrošnikom svetujemo prijavo na tržni inšpektorat,« so še pojasnili za STA.