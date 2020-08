Prišla bo prav otrokom in odraslim. FOTO: Barbara K. Petek

Kotiček opremimo z mehko odejo in blazinami ter ga od preostalega prostora ločimo z zaveso ali pregradno steno.

Poleg udobja naj omogoča zasebnost. FOTO: Sinenkiy/Getty Images

Za premagovanje stresa je odlična mehka žoga za stiskanje, ki jo preprosto izdelamo sami.

Tudi otroci potrebujejo svoj kotiček, kamor se lahko umaknejo, predelajo stvari, ki so se jim zgodile čez dan, se umirijo in sprostijo. Seveda ni nujno, da ima vsak svojo sobo, še posebno v predšolskem obdobju, prijeten kotiček mu lahko povsem preprosto naredimo kar v kotu dnevne sobe ali spalnice. Ker mlajši ne potrebujejo delovnega prostora, kjer bi se posvečali učenju in domačim nalogam, rišejo, barvajo in drugače ustvarjajo pa lahko tudi pri kuhinjski mizi, se pri urejanju njihovega kotička osredotočimo bolj na udobje.Na tla pogrnemo mehko odejo ali preprogo ter nanjo naložimo več mehkih okrasnih blaznih, lahko tudi vrečo za sedenje. V kotiček postavimo še škatlo z otrokovimi najljubšimi igračami in kakšno knjigo, vse skupaj pa od preostalega prostora ločimo z zaveso ali pregradno, špansko steno. Namesto odeje in zavese bo za kotiček za mlajše otroke zadostoval tudi večji šotor iz blaga, ki ga postavimo v kot sobe ter vanj položimo odejo in blazine. Če otrok rad prebira slikanice in knjige, seveda ne pozabimo na nočno lučko.Ker pa otroci svoj prostor potrebujejo tudi, da predelajo negativna čustva, kot so jeza, strah, žalost, tudi stres, jim namenimo pripomočke, ki jim bodo pri tem pomagali, denimo mehko plišasto igračo za objeme, ki bo odgnala žalost in strah, ter žogo, ki jo bodo lahko stiskali in premagali stres ali jezo. Slednjo povsem preprosto izdelamo kar sami. Balon v otrokovi najljubši barvi napolnimo z mivko, pri tem pa pazimo, da balona ne napolnimo preveč, saj se mora žoga prilegati otrokovi dlani. Napolnjen balon na vrhu dobro zadrgnemo in štrleči del zakrijemo z »lasmi« iz volne. Narežemo jo na poljubno dolžino ter z lepilom prilepimo na balon. Nato z alkoholnim flomastrom le še narišemo obraz in antistresna žoga je nared. Za sprostitev jo lahko seveda uporabljamo tudi odrasli, le da naredimo nekoliko večjo.Zdaj je v kotičku treba poskrbeti le še za zabavo. Otrokom, ki se navdušujejo nad avtomobilčki, izdelamo dirkalno stezo, in sicer tako, da na preprogo ali njen manjši del z zaščitnim lepilnim trakom poljubne barve »narišemo« cesto. Ker se trak preprosto odstrani, ni strahu, da bi preprogo poškodoval ali na njej ostal za vedno. Tisti, ki radi rišejo s kredo, bodo navdušeni, če jim del stene spremenimo v tablo. To preprosto storimo z barvo za table, ki jo je mogoče kupiti v specializiranih trgovinah s pripomočki za ustvarjanje, tudi tistimi z opremo za dom in vrt. Z barvo prebarvamo del stene, ki naj postane tabla, ali pa tanjšo desko poljubne velikosti, ki jo nato pritrdimo na steno ali položimo na tla. Malčki tudi z risanjem izražajo svoja čustva in jih tako predelujejo, risbe pa so v veliko pomoč staršem, saj lahko prek njih izvedo, kaj otroka muči, če jim sam tega ne more, ne zna ali ne želi povedati.