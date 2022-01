Zlata ribica potrebuje prostor in čisto vodo

Zlata ribica v bučki oziroma okrogli stekleni posodi je bila za marsikoga prvi hišni ljubljenček. Za številne celo namizno okrasje. K sreči smo spoznali, da tudi zlata ribica potrebuje za zdravo in kakovostno življenje pozornost, nego, jato in velik življenjski prostor, ki ji omogoča dovolj gibanja. Francoska trgovina za male živali pa je naslednja na seznamu, ki je naredila še korak dlje: bučk preprosto ne bodo več prodajali.

Rade plavajo v jatah. FOTO: Satit_srihin/Getty Images

Tako tudi ne manj kot 15-litrskih akvarijev in tistih, ki ne zagotavljajo ustrezne filtracije, čiščenja in dovoda kisika. Tako si namreč želijo podučiti stranke, da ima tudi skrb za zlato ribico, kakor za preostale hišne ljubljenčke, svoje zakonitosti, ki jih nikoli ne smemo spregledati in zanemariti. Kroženje po bučki ribice spravlja ob pamet, le kdo bi si želel vse življenje loviti svoj rep!

To je navadno trpinčenje in kršenje ribjih pravic, in če bi ljudje vedeli, kaj s takšnim življenjskim prostorom povzročajo svoji ljubljenki, se zagotovo ne bi odločili za običajno okroglo posodo, poudarjajo pri podjetju AgroBiothers Laboratoire, kjer so sicer prodali do 50.000 bučk na leto.

Družabna bitja

Zlate ribice lahko živijo tudi več kot 20 let; v naravnem okolju zrastejo do 30 centimetrov, v premajhnih akvarijih pa pogosto le okoli 15, čeprav bi lahko dosegle tudi 25 centimetrov. Zlate ribice so v nasprotju s splošnim prepričanjem družabna bitja in so zelo vesele družbe drugih ribic, s katerimi veselo plavajo v jatah v prostornih in prijetno ter predvsem ustrezno opremljenih akvarijih.

Kroženje po bučki jih spravlja ob pamet.

V bučkah pa osamljene pogosto živijo le nekaj tednov ali mesecev, kar lastnikov sploh ne gane, saj si preprosto kupijo novo ribico! Sploh v Franciji, kjer prodajo okoli 2,3 milijona zlatih ribic na leto, je to zelo utrjena navada, medtem ko so nekatere evropske države okrogle steklene posode že zdavnaj prepovedale.

30 let lahko živi.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je površina vode v bučki zelo majhna, izmenjava kisika in ogljikovega dioksida pa večinoma poteka ravno prek gladine vode, kjer ribe nemočno hlastajo za kisikom. Zlate ribice rade tudi brskajo po dnu, zaradi česar se voda hitro zamaže in v akvariju brez ustrezne filtracije se hitro naberejo strupi.