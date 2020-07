Potrebujejo nežnost

Ne marajo pralnega stroja. FOTO: Михаил Руденко/Getty Images

Posušijo naj se na vodoravni površini in v senci, saj UV-žarki poškodujejo vlakna.

Kopalk ne peremo v pralnem stroju, še manj sušimo v sušilnem.

Kopalke so poleti nepogrešljiv del garderobe, in če želimo, da bi v svojih najljubših še dolgo uživali, je treba zanje primerno skrbeti. Njihova največja sovražnica je voda v bazenih, ki je močno klorirana, klor pa uničuje tkanine in v kombinaciji s soncem bodo še hitreje zbledele.Zato je zelo pomembno, da jih po vsakem skoku v bazen dobro operemo. Dovolj bo že skok pod tuš. Niti sol v morski vodi ni do kopalk nič kaj prijazna, tudi v tem primeru se po kopanju temeljito umijemo s sladko vodo, če tuša na izbrani plaži ni, pa jih operemo doma. Ročno in v hladni do mlačni vodi, morda z blagim milom, šamponom za lase ali tekočim detergentom, nikakor pa ne v pralnem stroju in s praškom, še manj bodo zadovoljne, če jih stlačimo v sušilni stroj.Najbolje bo, da jih takoj po kopanju za pol ure namočimo v hladni vodi, že samo s tem bomo odstranili večino kemikalij, soli, mivke in krem za sončenje. Po pol ure jih vzamemo iz vode in v čeber nalijemo svežo, tokrat pa ji dodamo blag detergent, milo ali šampon, dovolj bo čajna žlička. Kopalke obrnemo tako, da bo notranja stran zunaj, in jih ponovno potopimo v vodo ter jo z njimi nekoliko premešamo. Nikakor tkanine ne drgnemo. Po nekaj minutah dobro izperemo, nežno ožmemo in kopalke položimo na ravno površino, kjer se bodo posušile. Izogibamo se neposredni sončni svetlobi, saj UV-žarki ne le povzročijo bledenje barv, ampak tkanino tudi poškodujejo.Da bi kopalke čim dlje obdržale barvo, jih je dobro, preden jih prvič oblečemo, zaščititi. V liter hladne vode dodamo dve jušni žlici kisa in jih za pol ure potopimo v mešanico, nato dobro izperemo. Hladna voda bo kisu omogočila, da prodre v vlakna in barvo zaklene vanje.Ker niti kopalke niso imune proti madežem, poglejmo, kako najbolje očistiti najpogostejše. Naj bomo še tako pazljivi, tu in tam bo nanje zašla krema za sončenje. Napaka, ki jo pri tem vsi počnemo, je, da najprej s prsti s kopalk obrišemo odvečno kremo in se šele nato lotimo pranja. S tem, ko smo kremo poskušali obrisati, smo jo pritisnili globoko v vlakna in si otežili delo. Kolikor se da hitro, del kopalk z madežem namočimo v toplo vodo, ki bo tkanino zmehčala, nato pa nanj kanemo malce detergenta in posujemo s sodo bikarbono. S konicami prstov mešanico vtremo v tkanino in pustimo učinkovati pol ure, nato speremo. Ta postopek pa ne bo deloval na madežih samoporjavitvenih krem. Pravzaprav nanje ne bo delovalo skorajda nič, zato je bolje med njihovo uporabo obleči kakšne stare kopalke, ki jih prihranimo prav za ta namen.Tudi madeži čokoladnega sladoleda, alkohola, kečapa, majoneze, kave in čaja se ne bodo vdali zlahka. Žal zanje ne bodo dovolj domači pripravki, ampak se bo treba odpraviti v trgovino po posebna čistila, ustvarjena prav za kopalke oziroma občutljivo perilo. Nikoli za čiščenje madežev na kopalkah ne uporabljamo belila ali drugih agresivnih čistil oziroma detergentov.