Pot v X: tretja generacija z drznejšim videzom in vrhunsko digitalizacijo

BMW je predstavil X1 tretje generacije z drznejšim videzom, vsestransko trajnostnostjo in vrhunsko digitalizacijo. Kompaktno športno terensko vozilo (sav) je poleg tega prvič na voljo tudi s popolnoma električnim pogonskim sistemom v različici BMW iX1. Prodaja novega X1 bo stekla oktobra 2022 s po dvema različicama z bencinskim in dizelskim motorjem, tudi z blago hibridno tehnologijo. Drugi modeli, vključno s popolnoma električnim iX1 xdrive30 in z dvema priključnima hibridoma, bodo dodani v ponudbo kmalu zatem. Pestra paleta motorjev bo ponujala moč od 136 pa vse do 326 KM.

BMW X1 je tudi zrasel: zdaj meri 4500 milimetrov v dolžino (53 mm več od predhodnika), 1845 milimetrov v širino (+ 24 mm) in 1642 milimetrov v višino (+ 44 mm). Prostornost, udobje vožnje in dinamika imajo koristi od povečane medosne razdalje (+ 22 mm) in kolotekov (+ 31 mm). Prtljažnik je mogoče razširiti s 540 na največ 1600 litrov (iX1 in priključni hibridni modeli: 490–1495 litrov).

Popolnoma električni BMW iX1 s sistemsko močjo do 230 kW/313 KM naj bi po WLTP prevozil od 413 do 438 kilometrov. Kombinirana polnilna enota opcijsko omogoča polnjenje z izmeničnim tokom do 22 kW in polnjenje z enosmernim tokom do 130 kW.