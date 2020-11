Posvojitev psa: Kar oba bomo vzeli

Začetna sreča

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Bolje je k že vzgojenemu psu pripeljati novega kot si omisliti dva naenkrat.

Vse krat dva

Nič ni narobe, če se odločite za dva psa, pomembno je, da se zavedate, v kaj ste zagrizli.

Vedno ne gre po načrtih

Več truda in energije

Drugega raje pozneje

Iz izkušenj vem, da je bolje k že vzgojenemu psu pripeljati novega, pa naj bo to mladič ali odrasel pes, kot si omisliti dva naenkrat. Četudi na začetku prvi morda ne kaže zanimanja za prišleka ali je celo zaskrbljen (A je bilo res treba privleči še enega?), sta na koncu skoraj vedno velika prijatelja. Tudi če sta istega spola, ob lastniku vodniku, ki zna pravilno ravnati z njima, ni konfliktov.

Prijetna družina z dvema otrokoma pride pogledat, morda izbrat mladička v leglu. Hčerka se zagleda v ljubko majhno psičko, sin bi rajši samca, večjega, močnejšega. Vzreditelj hoče pomagati iz zadrege in začne razlagati prednosti majhne samičke, ker se mu zdi, da je glavni pobudnik za nabavo kužka deklica.Ta žari od sreče, ker vse kaže, da se ji bo izpolnila velika želja. Njen brat pa kar vztraja pri svojem – da so samci bolj mogočni, in ker bo glavna skrb padla nanj, ga lahko on tudi izbere.Starši so v precepu in pomislijo, kaj pa, če bi vzeli oba. Ne samo da bosta otroka zadovoljna, tudi kužka bosta družabnika in se bosta skupaj zabavala, nikoli ne bo noben žalosten, če bosta morala ostati doma, saj bosta vedno imela drug drugega.Vzreditelj poskuša razložiti, da bodo na začetku, ko se bosta po hiši kobacala dva srčkana mladiča, res vsi srečni, potem pa bo treba poskrbeti za marsikaj krat dva. Pa še ena težava bo nastopila: ko bo samička dozorela v mladenko in bratca ne bo motilo, da sta v sorodu. Klic narave je močan in ločevanje v času gonitve ni prav enostavno. No, bo pač eden (ali oba) steriliziran oziroma kastriran.Koliko časa pa nameravate posvetiti kužkoma, zanima vzreditelja. In kako si predstavljate sprehode, ju boste vodili ven vedno skupaj ali bosta deležna tudi vsak svojega časa z vami? Vzgoja je malo težja, če sta dva, za učenje bosta potrebna dva človeka ali pa bo moral eden opraviti dvojno delo. Ljudje ne mislijo vnaprej, a prav zdaj bi bilo to več kot primerno. Stroški so dvojni, hrana, cepljenje, tečaji, ležišča, igračke, transporter za prevažanje … Je avto dovolj velik?Po sprehodu je lažje umiti štiri tačke in en trebušček kakor osem nogic in dve »podvozji«. Pa tudi vsakodnevno krtačenje in občasno kopanje bosta vedno vzeli dvakrat več časa.Zgodi se tudi, da si mlad par zaželi dva mladička, da bosta imela vsak svojega na sprehodu, v pasji šoli bosta sošolca, vsak bo skrbel za enega … Ob nabavi niti pomislita ne, da se bosta morda razšla; takrat ne bo težko le njima, tudi skupnega življenja kužkov bo kar naenkrat konec. In če res pride do razhoda in ob tem želita ustreči psom, se eden žrtvuje in obdrži oba, pa smo tam: en človek, dva psa.Ob nakupu pa načrt ni bil takšen, kajne? Če sta pri hiši dva kužka, je veliko lažje, če je tudi družinskih članov več, med drugim tudi zato, ker je za dva psa težko najti skupno varstvo.Da ne bo pomote – lepo je imeti dva psa in res sta tudi onadva zadovoljna, da imata družbo, morda pa ni najboljša ideja kupiti dva mladička iz istega legla. Kot sorojenca sta se že v leglu igrala in ruvala do onemoglosti. Človek se mora pač precej bolj potruditi, da tudi on dobi nekaj pozornosti, kar je pri edinčku čisto enostavno.Poleg tega potrebuje lastnik nekaj več spretnosti za obvladovanje dveh psov kakor za enega. Vedeti pa je treba še nekaj: če enemu od psov pride na misel kakšna neumnost, lastnik še lahko prepreči njeno izvedbo, če sta kompanjona dva, pa se samo spogledata in akcija steče … Kdo bo prvi pregnal sosedovo muco?*Mira Bizjan je inštruktorica v šoli Švrk, Ljubljana, telefon: 041-734-995, FB: Šola Švrk