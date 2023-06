Posvojitev gluhe mačke

Junija v Ameriki zaznamujejo mesec posvojitev mačk. Tako v tamkajšnjih kot tudi v slovenskih zavetiščih pogosto težje najdejo dom živali s katerim zdravstvenim primanjkljajem. Če boste posvojili mačko z zdravstveno hibo, boste naredili še več dobrega kot s posvojitvijo zdrave živali. Treba pa se je zavedati, da se moramo hibi živali prilagajati. Tokrat smo raziskali, kako negovati mačko, ki ima težave s sluhom.

Ugotovite stopnjo gluhosti

Za mačke je sluh eden glavnih čutov za dojemanje okolice in sporazumevanje z njo. Izguba sluha ima tako lahko za posledico manj ali nič komuniciranja z lastnikom, kar je, še posebno če mačko dobite že v odrasli dobi, precej neprijetno, saj boste na ta način težko razbrali, kaj potrebuje. Vendar pa takšna izguba komunikacije ni nujna: če znate z gluho mačko pravilno ravnati, se odtujenosti lahko popolnoma izognete. Sodelavci zavetišč navajajo, da so gluhe mačke pogosto zelo prilagodljive in se z lahkoto navadijo na novo življenje, zato jih je res vredno posvojiti.

Veterinar naj vam pomaga ugotoviti vzroke in stopnjo gluhosti. FOTO: Nadzeya Haroshka/Getty Images

Prva stvar, ki jo mora izvedeti novi lastnik takšne mačke, je, koliko sluha žival še ima. Podatke o tem vam bo priskrbel veterinar, ki bo žival pregledal, ali pa zavetišče. Veterinar vas bo seznanil tudi z najverjetnejšimi razlogi za takšno stanje. Lahko gre za posledico poškodbe, izpostavljenosti glasnim zvokom, uživanja nekaterih zdravil oziroma strupov, meningitisa, raka, staranja in še nekaterih drugih zunanjih dejavnikov. Še ena možnost je dednost, torej je mačka gluha od skotitve.

Mačka je lahko gluha na obe ušesi ali pa le na eno. Nekatere so popolnoma gluhe, druge lahko slišijo nekatere (navadno visoke) tone. Kadar posvajate gluho mačko, vas mora poleg razlogov za njeno gluhost zanimati, kako in zakaj se je znašla v zavetišču; morda je imela pred vami lastnike, ki so jo že naučili sporazumevanja z znaki.

Enako kot zdrave mačke tudi te potrebujejo igro in božanje. FOTO: Kanashi/Getty Images

Rutina bivanja

Sobivanje z gluho mačko bo nekoliko drugačno kot s tisto, ki sliši. Ena od posledic gluhosti bo verjetno glasnejše izražanje, denimo mijavkanje. Hitreje se bo prestrašila, saj ne bo slišala, kadar se ji bo kdo približeval. Da ne bo pod stresom, jo v naročje vzemite šele, ko vas bo zagledala, nikoli od zadaj. Najbolj varno se bo počutila pri lastnikih, ki bodo poskrbeli za čim bolj stalno rutino bivanja in prehranjevanja. Tudi gluha mačka potrebuje božanje – ne pozabite, njen čut za dotik ni prav nič poškodovan.