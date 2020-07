Postrv in čevapčiči si podajo roko

Zlasti ob koncih tedna je Zgornje Konjišče ena najlepših izletniških točk na Radgonskem.

V idiličnem okolju turističnorekreativnega centra (TRC) Zgornje Konjišče v Apaški dolini, kjer gospodari radgonska ribiška družina, se nenehno kaj dogaja. Nekako na skrivaj in brez velikega pompa se širi seznam zanimivosti, ki privlačijo turiste od blizu in daleč. Zlati ob koncih tedna je Zgornje Konjišče po mnenju mnogih postala najlepša izletniška destinacija na radgonskem območju.Čeprav promociji ne namenjajo posebne pozornosti, se dober glas sliši v deveto vas, tudi čez reko Muro v Avstrijo. Žal je tudi Apačane prizadela pandemija in z njo povezani ukrepi, a kljub temu so v TRC in še zlasti v okrepčevalnici Ribiški dom optimisti. Kot pravi predsednik apaških ribičev, želijo centru vrniti nekdanji sloves. »Veliko smo že naredili od oktobra, ko je vodenje ribiške enote prevzelo novo vodstvo, saj smo predvsem urejali vse, kar je bilo zapuščeno, tako v okolici našega doma kot v objektu. Prej bi še lahko vrnili goste in tudi rešili financiranje, a kaj ko nas je zaustavila pandemija koronavirusa,« razloži izjemno dejavni Ritlop, vedno poln idej.V normalnih okoliščinah lahko sprejmejo 600 in več gostov. Prihajajo organizirane skupine z avtobusi in individualni gosti, tudi motoristi, kolesarji, sprehajalci in pohodniki. Pogosto se oglasijo člani Caravaning cluba Slovenije. Na voljo je več igrišč, najnovejše je za odbojko na mivki, v Zgornjem Konjišču se ponašajo z več kot 1500 let starim hrastom, zato ne preseneča, da gostijo približno 70.000 obiskovalcev na leto, največ Slovencev in Avstrijcev. V ribiškem domu in zlasti v čudoviti senci ob njem ponujajo pečene ribe in čevapčiče ter lokalne slaščice z ribiško gibanico na čelu.Ribiči Apaške doline ne spijo na lovorikah, temveč poleg vzdrževanja objektov in okolice ter vlaganja rib v ribnike vlagajo tudi večji del sredstev, ki jih zaslužijo z gostinskimi storitvami in prodajo ribiških dovolilnic. Eden največjih zalogajev v 30 letih, odkar delujejo v Konjišču, je bila gradnja prizidka ribiškega doma, ureditev sodobne kuhinje, hladilnice in skladišča. Naložba je znašala več kot 110.000 evrov. Kljub krizi zaradi koronavirusa vodstvo verjame, da bodo spet prišli na zeleno vejo.