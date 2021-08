Postanite poslovodja

Poslovodja mora biti komunikativen, prilagodljiv, organiziran, sposoben timskega dela in reševanja konfliktov.

Vsaka prodajalna potrebuje izkušenega trgovskega poslovodjo, ki usklajuje in vodi poslovanje. »Njegova ključna naloga je, da delo v prodajalni poteka nemoteno in učinkovito. Pogosto izvaja tudi naloge, povezane z usposabljanjem kadrov, in v nekaterih prodajalnah skrbi za nabavno področje ter sodeluje z različnimi dobavitelji,« pravijo v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), kjer aktivno sodelujejo pri izobraževanju trgovskega kadra. In kakšen je dober poslovodja? Pri TZS pravijo, da mora biti komunikativen, prilagodljiv, organiziran ter sposoben timskega dela in reševanja konfliktov. »S tem postavlja zgled celotni prodajni ekipi,« še dodajo.Z uspešno opravljenim poslovodskim izpitom, ki ga izvaja TZS na podlagi javnega pooblastila, lahko pridobite naziv trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja. Z njim pridobite tudi V. raven izobrazbe (srednja strokovna izobrazba), s tem pa možnost nadaljnjega izobraževanja ter dodatno znanje o delovanju trgovinske dejavnosti. »Izpit je sestavljen iz 12 izpitov, ki se uvrščajo v štiri dele (praktični, strokovno-teoretični, pedagoško-andragoški ter poslovodno-ekonomski). K opravljanju se lahko prijavi oseba, ki ima pridobljeno IV. raven izobrazbe katere koli smeri ter vsaj tri leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti,« pojasnjujejo v TZS in dodajo, da je prva prijava na poslovodski izpit možna vse leto in je brezplačna.Podrobnejše informacije o posameznih izpitih, izpitnih rokih s cenikom, izpitnih vprašanjih ter priročnikih, ki so na voljo kandidatom za pripravo na izpite, so na voljo na spletni strani TZS, www.tzslo.si, pod zavihkom Izobraževanje – Poslovodski izpit.