Postanite poslovodja v trgovini

Marsikdo si je za novo leto zadal cilje na področju kariere in izobraževanja. Če želite postati trgovski poslovodja oziroma poslovodkinja, je Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) pravi naslov za opravljanje poslovodskega izpita. S tem pridobimo srednjo strokovno izobrazbo (V. raven). Kot pravijo v TZS, je vpis na poslovodski izpit možen vse leto, prijava je brezplačna, kotizacijo za opravljanje posameznega izpita pa kandidat poravna ob prijavi. Za prijavo moramo imeti IV. raven izobrazbe (srednja poklicna izobrazba katere koli smeri) in vsaj 3 leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti.

»Poslovodski izpit je sestavljen iz štirih področij, in sicer iz praktičnega, strokovno-teoretičnega, poslovodno-ekonomskega in pedagoško-andragoškega dela,« razložijo predstavniki TZS in dodajo, da vsak del sestavlja več posameznih izpitov, na koncu jih opravimo dvanajst. Za vsak izpit v koledarskem letu so razpisani trije izpitni roki, pri čemer kandidat poljubno izbira vrstni red izpitov in razpisani rok, na katerem želi posamezen izpit opravljati. Opravljanje izpita je prilagojeno izobraževanju odraslih, zato se kandidati s pomočjo priročnikov ali preostale razpoložljive strokovne literature samostojno pripravljajo na opravljanje izpitov, brez obvezne udeležbe na predavanjih. »Po opravljenem delu poslovodskega izpita kandidat pridobi delno spričevalo o opravljenem posameznem delu, po opravljenih vseh izpitih in delih pa tudi spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu, pridobljeni srednji strokovni izobrazbi ter nazivu trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja,« pojasnijo na TZS.