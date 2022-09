Postanite drogerist

Na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so lani uspešno realizirali pobudo članov ter v sodelovanju s pristojnimi organi pripravili in objavili Poklicni standard Drogerist in Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Drogerist. Letos je bila TZS na javnem razpisu izbrana za izvajalca postopkov preverjanj in potrjevanj za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) drogerist/drogeristka. V ta namen je opremila in uredila lastno učno prodajalno, ki obsega zelo širok nabor drogerijskih in toaletnih izdelkov, ki so jih prispevali člani zbornice.

Z novo NPK želijo zagotoviti prodajalce, ki so specializirani in ustrezno usposobljeni za prodajo teh izdelkov.

Drogerist mora poleg del in nalog, ki se nanašajo na tipična dela prodajalca v trgovini, kupcem znati tudi strokovno svetovati. »To pomeni, da ima interdisciplinarno strokovno znanje, ki obsega področja nege las, telesa, ustne nege, nege rok, nog, depilacije, parfumerije, nege obraza, nege otroka, izdelkov za zdravo življenje in spodbujanje splošnega dobrega počutja, zdrave prehrane in prehranskih dopolnil, dekorativne kozmetike, čistil, izdelkov za male živali, sončne kozmetike in repelentov ... Današnji potrošniki so vedno bolj zahtevni in želijo prejeti konkretne informacije o izdelkih in svetovanje glede na njihove potrebe,« pojasnijo na TZS.

Kandidat za NPK drogerist mora biti star najmanj 18 let, imeti najmanj končano OŠ in najmanj tri leta delovnih izkušenj s katerega koli področja. Kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko te komisija prizna v celoti ali delno, ali pa jih ne prizna. V zadnjih dveh primerih so potrebna dodatna preverjanja, ki potekajo na način praktičnega preverjanja z zagovorom v učni prodajalni na TZS.