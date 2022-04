Pospravimo in uredimo kocke: zložimo jih po barvi ali tipu

Kocke so izjemno priljubljena igrača, ne le pri otrocih, tudi odrasli iz njih z največjim veseljem sestavljajo takšne in drugačne umetnine. A običajno se veselje konča, ko jih je treba pospraviti.

V manjših sobah izkoristimo navpične površine, da bo na tleh več prostora.

Kljub temu ni treba, da je to opravilo nočna mora, če ne prej, bomo za pospravljene kocke hvaležni, ko bomo lahko bosi mirno hodili naokoli ali ko nam ne bo v ključnem trenutku zmanjkal kakšen kos. Kakšen način pospravljanja izberemo, je odvisno od načina igranja.

Nekateri otroci denimo radi sestavljajo različne like in stavbe, jih nato podrejo in se lotijo česa novega, drugi pa dlje gradijo mesta, vozila in stavbe, jih nato razstavijo in občudujejo. V prvem primeru bo najbolj priročno, če kocke organiziramo po barvi ali vrsti, v drugem pa uredimo posebno mesto, kamor bomo postavili končane skulpture.

Da bi kocke pospravili po barvi, je najprej dobro vedeti, koliko jih imamo in ali nameravamo v prihodnje zbirko še povečati. Od tega je namreč odvisna velikost škatel ali vreč. Za manjšo količino kock lahko denimo izberemo visečo ponjavo s prozornimi žepi, kamor običajno zlagamo copate, tokrat pa vsak žep namenimo drugi barvi kock.

Police za končane izdelke

Rezultat bo videti dekorativno, najboljše pa je, da plahto obesimo, in ker ne bo zavzela prostora na tleh, je tovrsten način kot nalašč za male otroške sobe. Za večjo količino kock lahko namesto žepov uporabimo plastične škatle primerne velikosti, ki jih nato potisnemo pod posteljo ali zložimo v omaro ali predale.

Kateri koli način izberemo, bo prozorna embalaža najboljša, saj bo tako otrok takoj našel ustrezno barvo. Če ne maramo plastike, namesto nje izberemo žičnate kovinske zabojčke, ki so prav tako dovolj pregledni. Če otroci radi ustvarjajo, naj si sami izdelajo škatle, v katere bodo pospravljali kocke. Poiščemo dovolj velike kartonaste škatle, ki naj jih nato pobarvajo vsako z drugo barvo, ko se barva posuši, pa vanje zložimo kocke, ki so enake barve kot škatla.

Če otroci dlje sestavljajo svojo umetnino, ji namenimo poseben prostor, kjer bodo lahko nadaljevali

delo.

Namesto po barvi lahko kocke pospravimo tudi glede na vrsto, za kar prav tako uporabimo prozorne škatle, kozarce ali vreče. Eno namenimo figuricam, drugo manjšim kockam, tretjo večjim in tako dalje.

Če bi svoje sestavljene umetnine radi razstavili, bo treba za to najti primeren prostor. Lahko je to nova polica na steni, nizka mizica ali omarica, ki jo postavimo v kot sobe, največjim navdušencem pa, če le imamo dovolj prostora, namenimo kar celo omarico s policami. Ker sestavljanje stavb, mostov, mest, vozil, plovil in drugih skulptur vzame kar nekaj časa, je dobro, da določimo prostor za sestavljanje in ga nekoliko ogradimo, kocke ograde ne smejo zapustiti.

Najbolje se obnesejo prozorne škatle ali vreče, tudi mrežaste, pomembno je, da vidimo, kaj je v njih.

Za manjše otroke bo dovolj stajica ali posteljica, ki jo je otrok prerasel, je pa še vedno dovolj velika, da v njej sedi in se nemoteno igra. Mesto za sestavljanje je lahko tudi enostavna preproga, ki jo potisnemo v kot, nato pa nekoliko ogradimo le še z dveh strani, da ne bodo kocke letele naokoli, namesto preproge lahko uporabimo otroški napihljivi bazen ali kupimo manjšo mizico, ki bo namenjena le igranju s kockami.