Posodobljena stara šola

Nokia se je že ob veliki vrnitvi na trg mobilne telefonije zavezala, da bo poleg dobro opremljenih pametnih telefonov za ugodno ceno izdajala tudi t. i. originale: posodobljene različice svojih legendarnih modelov iz časov, ko so bili telefoni predvsem telefoni, in ne potujoče pisarne, fotoaparati in videokamere, igralne konzole in multimedijski centri.

Legendarne nokie 6310 FOTO: Nokia Museum/wp

Tako je v moje roke priromal najnovejši »original«: nokia 6310, poklon istoimenskemu Nokijinemu poslovnemu mobilniku, ki je na začetku tisočletja veljal za enega najboljših, kar se jih da dobiti.

Barvni zaslon

Nova nokia 6310 je prilagojena času in ima večji – sedemcentimetrski! – barvni zaslon s super nizko ločljivostjo 240 krat 320 točk in hecnimi 16 MB (da, megabajti, ne gigabajti) pomnilnika, od katerih jih je za shranjevanje na voljo 8 MB. A glede na to, da glavna kamera zajema fotografije z ločljivostjo VGA (640 x 480), je to povsem dovolj, telefon pa sprejme tudi spominsko kartico micro SD do velikosti 32 GB.

Nokia 6310 je poklon istoimenskemu modelu iz leta 2001.

Fina stvar sta dve reži za SIM-kartico, kar pomeni, da lahko telefon uporabljamo z dvema telefonskima številkama. Baterija s kapaciteto 1150 mAh drži in drži in drži, poleg tega se jo da zamenjati. Vgrajen ima tudi radijski FM-sprejemnik, preigrava datoteke mp3, naloženih pa je tudi nekaj igric.

Dolgoživost

Pri Nokii zatrjujejo, da naj bi baterija, ko je telefon v pripravljenosti, zdržala kar 22 dni! In zakaj ji ne bi verjeli, saj kaj dosti drugega kot telefonirati in pisati/brati esemesov s tem telefonom tako in tako ne moremo. Nokia 6310 (2021) bo v prosti prodaji stala nekaj manj kot 60 evrov, na voljo pa bo v črni, temno zeleni in rumeni barvi.

In, da, kača je tudi gor.