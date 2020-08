Poskrbite za paradižnik, potrebuje do pet litrov vode na dan

Vodna pravila

Mulčenje pomaga zadržati vodo tam, kjer jo rastline potrebujejo.

Najprej cvetijo moški

Normalne razmere

V večjem delu Slovenije se poletna kumulativna vodna bilanca ob koncu julija giblje okoli 50. percentila, kar za ta del leta kaže na normalne do mokre razmere. Zmerno sušne razmere, ki so vladale v belokranjski, dolenjski in pomurski regiji, so se zaradi deževnega vremena v minulem tednu nekoliko izboljšale. Območja z izrazitejšimi presežki vodne bilance so omejena predvsem na Koroško, Notranjsko in Gorenjsko ter na višjo nadmorsko višino. Vodna bilanca vegetacijskega obdobja zaradi pomanjkanja padavin aprila in maja za večino postaj prikazuje rahlo bolj sušne razmere v primerjavi s poletno vodno bilanco, najbolj sušne razmere beležimo v belokranjski, dolenjski in pomurski regiji.

Paradižnik, ki spada v družino Solanaceae, razhudnikov, je ena najbolj priljubljenih vrtnin na svetu in tudi na naših vrtovih. Obstaja velika raznolikost oblik in barvnih odtenkov plodov, prav tako je raznolika njihova uporabnost. Nega paradižnika še zdaleč ni preprosta: potrebuje veliko sonca, zahteva bogata humusna tla in zadostno oskrbo z vodo, pazljivost pri varstvu pred boleznimi, zlasti nevarna je fitoftora. V vročih dneh se pogosto pojavi vprašanje, koliko vode potrebuje.Obstaja nekaj zlatih pravil: zalivajmo počasi in globoko je pravilo številka ena. Pravzaprav ga namakamo, rastlinam počasi in dlje dodajamo vodo, da prodre globoko v zemljo. Tako bo rastlina naredila globoke korenine in se bo bolje upirala suši.Pravilo številka dve pravi, da namakamo redno glede na vremenske razmere. Če paradižnik gojimo na prostem, ob deževnem vremenu namakanje zmanjšamo. Paradižnik potrebuje veliko vode, ko cveti ter tvori plodove. Optimalne temperature za rast in razvoj rastlin so med 21 in 24 °C, optimalne temperature za oplodnjo pa med 21 in 27 °C, cvetovi se ne razvijajo normalno pri temperaturah, ki so nižje od 15 in višje od 35 °C. Če je poletje še posebno vroče, je poraba vode toliko večja. Odrasel grm paradižnika s plodovi potrebuje tudi do pet litrov vode na dan. Posebno enakomerno mora biti namakanje v fazi debeljenja plodov, da preprečimo njihovo pokanje. Poleti ne pretiravajmo z rednim, plitvim zalivanjem, bolje je zalivati v nekoliko daljših presledkih in takrat bolj izdatno.Pravilo številka tri pravi, da zalivamo tik ob koreninah, ne pa po listih in plodovih od zgoraj, saj lahko to povzroči napad bolezni in škodljivcev pa tudi velike izgube vode v ozračje. Najboljši čas za zalivanje je zjutraj ali zvečer, izogibamo se najbolj vročemu delu dneva. Paradižnik v posodah zalivamo pogosteje kot tistega na vrtu, saj se zemlja hitreje izsuši. Ob visokih dnevnih temperaturah nikoli ne zalivamo s hladno vodovodno vodo, saj to pri rastlinah izzove šok.Četrto pravilo pravi, da uporabimo mulčenje, ki pomaga zadržati vodo tam, kjer jo rastline potrebujejo. Mulčenje tudi upočasni izhlapevanje, suha tla pa vodijo v pomanjkanja kalcija. Da zadržimo vlago, tla okrog paradižnikov zastremo, na primer s slamo.Letos pri bučnicah opažamo, da delajo ogromno moških cvetov in malo ženskih. Zato rastline plodove odvržejo, plodiči se sušijo. Bučnice, kamor spadajo tudi kumare, imajo enospolne cvetove, na eni rastlini rastejo tako ženski kot moški cvetovi. Vedno začno najprej cveteti moški, ki jih enostavno ločimo od ženskih: rastejo na dolgem in tankem peclju, v notranjosti pa imajo pet med seboj zraslih prašnikov. Ženski cvetovi so na kratkih, debelih pecljih in imajo pod cvetom plodno zadebelitev, iz katere se razvije plod. Težave lahko rešimo s povečanjem koreninskega sistema, redno namakamo in z zastirko preprečimo izsuševanje prsti. Tudi premočno gnojenje z dušikom spodbuja tvorbo moških cvetov; obiranje teh pospešuje nastajanje ženskih. Slabši nastavek ženskih cvetov in slabši razvoj plodov sta tudi posledici pomanjkanja kalija in kalcija. Pri vrtnih bučkah redno pobiramo plodove, najpozneje, ko dosežejo dolžino od 10 do 15 cm, in s tem pospešimo nastavljanje ženskih cvetov.