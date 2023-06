Poskrbite, da vašega psa ne bodo ujeli komarji, posledice so lahko hude

Poleg neprijetnega srbečega občutka na koži, ki ostane še dolgo po piku, lahko komar, če je okužen, povzroči tudi različne bolezni. Tigrasti komar (Aedes albopictus) lahko med drugim povzroči bolezni, kot so rumena mrzlica, zika in denga, a zelo redko. Pri psih ob komarjevem piku obstaja nevarnost, da dobijo srčno glisto. A tudi če nas ni strah, da bi naš ljubljenček zbolel, ga velja zaščititi pred nadležnimi insekti. Dražeč občutek po piku je namreč tudi zanj sila neprijeten.

V teh dneh smo lahko slišali, da se bodo v hrvaški Istri letos proti komarjem borili na poseben način. V naravo bodo spustili 1,2 milijona sterilnih samcev tigrastega komarja, ki se bodo parili s samicami, te pa po parjenju z njimi ne bodo imele potomcev. Prebivalce Istre so celo pozvali, naj sterilne komarje gojijo tudi sami doma, saj gre za ekološko metodo, s katero ne ogrožajo drugih koristnih žuželk. Kmalu jih bodo začeli gojiti v Pulju, trenutno jih kupujejo v Italiji. Ta metoda izogibanja komarjevim pikom seveda ni uporabna za povprečnega pasjega lastnika, ki mora znati sebe in svojega ljubljenčka pred komarji obvarovati na preprostejše načine. Kako to storiti, ne da bi psa izpostavili škodljivim kemikalijam?

Mreža je preprosto, a učinkovito sredstvo. FOTO: Magui-rfajardo7Getty Images

Srečanjem s komarji se je najbolje izogniti. To med drugim pomeni, da se na sprehod s psom ne odpravljamo takrat, ko so komarji najbolj dejavni, torej zgodaj zjutraj oziroma pozno zvečer, pač pa takrat, ko sonce že nekoliko ogreje ozračje; zapišimo še, da so tigrasti komarji aktivni podnevi. Njihov vdor v stanovanje oziroma pesjak lahko preprečimo fizično, z mrežami. Če imamo hišo, poskušajmo odpraviti vse vire stoječe vode okoli nje (tudi za rože, v pasji skodeli), saj komarji v njej ležejo jajčeca. Naravno jih odganjajo nekatere vonjave, zato na vrtu zasadimo baziliko, rožmarin, sivko ali meto, v stanovanju pa uporabimo izparilnik z eteričnimi olji limonine trave, citronele, peperminta ali mete. Vrtne sveče s citrusnim vonjem veljajo za zelo uspešne odganjalce teh nepovabljenih gostov. Učinkovite so tudi rumene LED luči.

Repelenti, primerni za človeka, lahko psu škodujejo, zato kupite tistega, ki je prilagojen živalim. Ker se pes komarjem najbrž ne bo mogel popolnoma izogniti, poskrbite, da bo zaščiten proti okužbi s srčno glisto. Tablete vam bo predpisal veterinar.

Komarje odganjajo ali vsaj razredčijo tudi njihovi naravni predatorji, ptiči. Ptice pevke in selivke privabite k hiši s krmilnicami. Tudi zatočišče za netopirje je dobra odločitev, saj si tudi oni radi privoščijo kak komarjev obrok. V ribniku so komarjevi sovražniki zlate ribice ali želva rdečevratka.