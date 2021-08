Poskrbimo za obiskovalce

Belouška se pogosto zadržuje v bližini vrtov. FOTO: Animaflora/getty Images

Ježu bo prav prišlo tudi zavetišče, ki ga uredimo pod grmom ali živo mejo. FOTO: Anneyp/Getty Images

Da je treba v poletnih mesecih, še posebno če pritisne huda vročina, poskrbeti za hišne ljubljenčke in druge domače živali, je njihovim lastnikom jasno kot beli dan, a pomoč potrebujejo tudi druge živali, ki obiskujejo okolico našega domovanja. Ptičem pozimi v hišice natresemo semena in na veje obesimo krmilnice, poleti pa je priporočljivo, da jim ponudimo vodo. Hrane imajo ptice v toplejših delih leta praviloma dovolj v naravi, a če je suša, bodo le s težavo našle vodo oziroma bodo morale odleteti veliko dlje, da bi se odžejale, in mnoge se na naš presušeni vrt morda niti ne bodo vrnile. To pa pomeni več škodljivcev in nadležnih žuželk. Poiščimo zato globok krožnik, ki ga redko uporabljamo, ali posodico in vanjo nalijmo vodo. Pazimo le, da bo posoda dovolj težka in se ne bo prevrnila, če bodo ptiči sedli na rob. Ker pa voda privlači komarje, jo postavimo čim dlje od prostora, kjer se običajno zadržujemo. Tako bodo tudi ptice imele mir in se bodo brez strahu odžejale in okopale. Če imamo doma mačka, ki svoj čas preživlja tudi na prostem, ali če na naš vrt zahajajo sosedovi mački, poskrbimo, da posodo z vodo nekoliko dvignemo in ptiče tako obvarujemo pred njihovim sovražnikom. Poiščemo dovolj dolgo in dovolj trdno palico, lahko je lesena, kovinska ali plastična, ter nanjo pritrdimo posodo. Na veje je raje ne obešamo, saj mački nimajo večjih težav s plezanjem po drevesih, in če jih bo posoda zamikala, lahko vanjo tudi skočijo in v najboljšem primeru polijejo vodo.V vrtovih, še posebno tistih na obronkih gozda, se pogosto zadržujejo tudi ježi. Ti so zelo koristni, saj se hranijo z malimi živalmi, ki napadajo vrtnine, tudi polži, ki so zadnja leta ena največjih nadlog, zato jih je še kako priporočljivo zvabiti v vrt. Tudi njim bo poleti prav prišla posodica z vodo, ker ježi ne plezajo ali letajo, pa jim jo postavimo na tla. Pri njih se mačk ni treba bati, zaščitili se bodo sami. Kmalu bodo potrebovali tudi nekoliko več hrane, jeseni si morajo namreč nabrati dovolj maščobe, da bodo preživeli zimo. Tudi v tem primeru jim lahko pomagamo, saj imajo poleg žuželk radi hrano za mačke, menda jim je najbolj pri srcu okus piščanca. Obstaja tudi posebna hrana za ježe, ki jo lahko kupimo v trgovinah za male živali. Nikakor pa jim ne dajemo mleka, saj jim škoduje. Popili ga sicer bodo, z velikim veseljem, a imeli bodo prebavne težave, drisko, zaradi katere lahko sledi dehidracija in celo smrt. Ježu lahko na vrtu ponudimo tudi domovanje, vse, kar potrebujejo, je namreč kup lista ali dračja, ki ga nanosimo pod grm ali živo mejo, ki pa naj ne bo v bližini ceste.Zelo dobrodošle so tudi žabe, zlasti krastače, ki bodo enako kot ježi poskrbele, da nam vrtnin ne bodo uničevali polži, prehranjujejo pa se tudi s številnimi drugimi škodljivci. Žabe imajo rade mokro okolje, zato jih lahko privabimo tako, da v bližini vrtička naredimo ribnik in okrog njega zasadimo nekaj močvirskih rastlin, ki jim bodo nudile zavetje. Če se želimo na naraven način znebiti škodljivcev, nikar ne preganjamo kač, naj bo pogled nanje še tako neprijeten. Večina, ki živi pri nas, sploh tiste, ki si dom najdejo v okolici vrtov, je namreč nestrupenih in za človeka povsem nenevarnih. To so smokulje, belouške in goži, tudi slepci, ki jih imajo mnogi za kače, a so pravzaprav kuščarji, le da se od drugih razlikujejo po tem, da nimajo nog.